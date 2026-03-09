Női röplabda Extraliga: megint a végjátékokban volt jobb a Kaposvár az UTE-nél

Ahogyan az első meccsen, most is szoros, izgalmas és fordulatos játszmákat játszott a két csapat, de húsz pont fölött, mintha megállt volna a lilák tudománya. Az első játszmában még ők vezettek 22:21-re, de aztán a csereként beállt Kalmár Viktória nyitásaival nem bírtak, a második szettet pedig éppen az ő ászával nyerték a vendégek. A harmadikban pedig három játszmalabda sem volt elég a fővárosiaknak, így a vendégek szombaton hazai pályán lezárhatják a párharcot.

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Újpesti TE–KHG Kaposvári NRC 0:3 (–22, –20, –26)

UTE: Ambrosio 6, Fábián 3, Pezelj 4, Nacsa-Pekárik 8, Mutiri 5, JORDANOVA 16. Csere: Dömsödi, Morioka (liberók), Kucharska 1, TKACSENKO 11. Edző: Alejandro Altamirano

KAPOSVÁR: Horváth L. 5, Da Silva 8, FEGYIK 11, Giorgi 7, Bagyinka 4, RABELO 25. Csere: Szerencsés, Guimaraes (liberók), KALMÁR 1, Szerényi 2, Sztekovics. Edző: Vincent Lacombe

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 5:3, 5:6, 11:8, 12:14, 16:16, 19:20, 22:21. 2. játszma: 2:0, 2:2, 5:2, 6:6, 9:8, 11:12, 13:15, 17:16, 18:21, 20:23. 3. játszma: 1:3, 5:4, 8:5, 10:11, 14:12, 14:16, 17:17, 20:18, 22:22, 24:23, 26:27

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Alejandro Altamirano: – Sok sajnálatos hibával kezdtünk, elkapkodtuk a döntéseket. Aztán fokozatosan megtaláltuk a játék ritmusát, de csak a harmadik játszmában tudtunk egyenrangú ellenfélként küzdeni. Nem könnyű a helyzetünk, de bízok benne, hogy vendégként is tudunk majd győzni és kiharcolni a negyedik mérkőzést.

Vincent Lacombe: – Hasonló mérkőzés volt, mint az első, az UTE a friss játékosaival okozott nekünk némi kellemetlenséget, a második felvonástól ez meg is látszott a játékunkon, de a fontos pillanatokban tudtuk tartani a minőséget, ami végül a különbséget jelentette.