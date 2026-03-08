Ezúttal elmaradt a meglepetés, az újra élre álló FTC két góllal nyert Nyíregyházán

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–3 (1–2)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 8013 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Kvasina (22.), ill. Abu Fani (3.), Yusuf (8.), M. Gómez (89.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A vártnál hamarabb megkapta az esélyt a Ferencváros arra, hogy visszavegye a vezetést a tabellán. A „versenysemlegesség” elve mentén szombaton a ZTE FC az FTC után az ETO FC-t is másodszor győzte le a mostani kiírásban, így a címvédő vasárnap esti, fordulózáró nyíregyházi mérkőzéséig a bajnokesélyes két zöld-fehér csapat között maradt a hárompontos távolság, amit az FTC győzelem esetén eltüntethetett, és a bajnokságban aratott több győzelmével át is vehette a vezetést.

A gond csak az volt, hogy a Nyíregyháza Spartacus a tavasz legjobb formájában játszó csapataként, hat meccsen négy győzelemmel és két döntetlennel, tehát veretlenül várta a rangadóvá előlépő meccset. A Szparinál aligha gondolták volna, hogy a bajnokság 2025-ös szakaszában meglévő négypontos hátrányát ilyen kevés idő alatt eltünteti, hat játéknap alatt megduplázza a decemberig, tizennyolc játéknap során összegyűjtött pontjai számát, a győzelmekét (három sikert) pedig felül is múlja, és a kiesést jelentő 11. pozícióból a kilencedikre rakétázik előre. A „tavasz bajnokának” (ő maga fogalmazott így) vezetőedzője, Bódog Tamás nem is változtatott az egy héttel korábban Felcsúton győztes (2–1) csapatán, míg Robbie Keane a bajnokikon bevetett csapatához nyúlt vissza, ami annyiban tér el a honi és európai kupaporondon alkalmazottól, hogy több benne a magyar futballista.

Abu Fani már a 3. percben betalált (Fotó: Czinege Melinda)

Ahhoz képest, hogy a kezdés utáni első húsz másodpercben háromszor is felhördült a telt házas stadion hazai része a ferencvárosi tizenhatos légterében ide-oda röpködő labdát látván, alig valamivel több mint hét perc eltelte után már 2–0-ra vezetett a Fradi... És a két gól között az elsőt jegyző, Mohammad Abu Fani kihagyott egy ziccert is. Az első találatnál az izraeli játékmester érkezett jó ütemben, a másodiknál Bamidele Yusuf futotta le a nyíregyházi védelmet, és értékesítette a ziccert.

A várva várt mérkőzés 430 másodperc alatt eldőlt volna? Ha ezt így nem is jelenthettük ki, azt azért igen, hogy a Fradi a jó kezdéssel megkönnyítette a maga dolgát a folytatást illetően. Ehhez csak annyit, a fővárosiak a csütörtöki, Kazincbarcika ellen miskolci kupameccsen úgy nyertek 5–0-ra, hogy az első gólt csak a 21. percben szerezték. Aztán jött Nemanja Antonov szöglete, az abból lecsorgó labdát Marko Kvasina vágta kapásból, remek mozdulattal a három hónapos kihagyás után a bajnokságba most visszatérő Dibusz Dénes kapujába – egy csapásra nyílttá vált a meccs.

A Szpari még az első félidő közepén szépített (Fotó: Czinege Melinda)

Labdabirtoklási fölényben volt a Szpari, de a Ferencváros járt közelebb az újabb gólja megszerzéséhez, Bamidele Yusuf azonban elhibázta a következő ziccerét. A második félidő is mozgalmasan indult, a kapusok közül először Kovács Dánielnek volt dolga, ő Gavriel Kanikovszki lövését piszkálta ki a bal sarokból, majd Lenny Joseph emelése után is hárított. Amikor az újabb Kanikovszki-helyzet végén Kovács Dániel megint nagyot védett, felmerült, vajon nem fázik-e rá a Ferencváros a sok elpuskázott lehetőségre.

Végül nem, pedig vérszemet kapott a Nyíregyháza, tartósan be tudott rendezkedni a vendégek tizenhatosa előtt, Dibusz Dénesnek is akadt tennivalója bőven, és Nemanja Antonov távoli lövése, valamint Kovács Milán ziccerből leadott lövése után neki is hatalmasakat kellett védenie – igaz, utóbbi már lesről tüzelt.

A hajrá kezdetén Kovács Dániel még bemutatott egy bravúrt, a játékidő letelte után viszont hiába hárította Mariano Gómez első próbálkozását, a kipattanót már értékesítette az argentin bekk. A Ferencváros nemcsak a Spartacus tavaszi veretlenségét vette el, hanem a nehezen megszerzett három pont birtokában átvette a vezetést a tabellán, és ennek szellemében készülhet a portugál Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőkre.

