NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

Ezúttal elmaradt a meglepetés, az újra élre álló FTC két góllal nyert Nyíregyházán

2026.03.08. 20:20
Mariano Gómez (balra) is betalált a hajrában (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 25. fordulójának utolsó mérkőzésén a Ferencváros 3–1-re győzött a Nyíregyháza otthonában. Két gyors góllal nyolc perc alatt vezetést szereztek a zöld-fehérek. A Szpari még az első félidőben szépített, és a második félidőben az egyenlítésre is volt esélye, a hajrában azonban a Ferencváros megszerezte a harmadik gólját, és győzelmével újra a tabella élére állt.

 

LABDARÚGÓ NB I
25. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–3 (1–2)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 8013 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Kvasina (22.), ill. Abu Fani (3.), Yusuf (8.), M. Gómez (89.)

A vártnál hamarabb megkapta az esélyt a Ferencváros arra, hogy visszavegye a vezetést a tabellán. A „versenysemlegesség” elve mentén szombaton a ZTE FC az FTC után az ETO FC-t is másodszor győzte le a mostani kiírásban, így a címvédő vasárnap esti, fordulózáró nyíregyházi mérkőzéséig a bajnokesélyes két zöld-fehér csapat között maradt a hárompontos távolság, amit az FTC győzelem esetén eltüntethetett, és a bajnokságban aratott több győzelmével át is vehette a vezetést.

A gond csak az volt, hogy a Nyíregyháza Spartacus a tavasz legjobb formájában játszó csapataként, hat meccsen négy győzelemmel és két döntetlennel, tehát veretlenül várta a rangadóvá előlépő meccset. A Szparinál aligha gondolták volna, hogy a bajnokság 2025-ös szakaszában meglévő négypontos hátrányát ilyen kevés idő alatt eltünteti, hat játéknap alatt megduplázza a decemberig, tizennyolc játéknap során összegyűjtött pontjai számát, a győzelmekét (három sikert) pedig felül is múlja, és a kiesést jelentő 11. pozícióból a kilencedikre rakétázik előre. A „tavasz bajnokának” (ő maga fogalmazott így) vezetőedzője, Bódog Tamás nem is változtatott az egy héttel korábban Felcsúton győztes (2–1) csapatán, míg Robbie Keane a bajnokikon bevetett csapatához nyúlt vissza, ami annyiban tér el a honi és európai kupaporondon alkalmazottól, hogy több benne a magyar futballista.

Abu Fani már a 3. percben betalált (Fotó: Czinege Melinda)

Ahhoz képest, hogy a kezdés utáni első húsz másodpercben háromszor is felhördült a telt házas stadion hazai része a ferencvárosi tizenhatos légterében ide-oda röpködő labdát látván, alig valamivel több mint hét perc eltelte után már 2–0-ra vezetett a Fradi... És a két gól között az elsőt jegyző, Mohammad Abu Fani kihagyott egy ziccert is. Az első találatnál az izraeli játékmester érkezett jó ütemben, a másodiknál Bamidele Yusuf futotta le a nyíregyházi védelmet, és értékesítette a ziccert.

A várva várt mérkőzés 430 másodperc alatt eldőlt volna? Ha ezt így nem is jelenthettük ki, azt azért igen, hogy a Fradi a jó kezdéssel megkönnyítette a maga dolgát a folytatást illetően. Ehhez csak annyit, a fővárosiak a csütörtöki, Kazincbarcika ellen miskolci kupameccsen úgy nyertek 5–0-ra, hogy az első gólt csak a 21. percben szerezték. Aztán jött Nemanja Antonov szöglete, az abból lecsorgó labdát Marko Kvasina vágta kapásból, remek mozdulattal a három hónapos kihagyás után a bajnokságba most visszatérő Dibusz Dénes kapujába – egy csapásra nyílttá vált a meccs.

A Szpari még az első félidő közepén szépített (Fotó: Czinege Melinda)

Labdabirtoklási fölényben volt a Szpari, de a Ferencváros járt közelebb az újabb gólja megszerzéséhez, Bamidele Yusuf azonban elhibázta a következő ziccerét. A második félidő is mozgalmasan indult, a kapusok közül először Kovács Dánielnek volt dolga, ő Gavriel Kanikovszki lövését piszkálta ki a bal sarokból, majd Lenny Joseph emelése után is hárított. Amikor az újabb Kanikovszki-helyzet végén Kovács Dániel megint nagyot védett, felmerült, vajon nem fázik-e rá a Ferencváros a sok elpuskázott lehetőségre.

Végül nem, pedig vérszemet kapott a Nyíregyháza, tartósan be tudott rendezkedni a vendégek tizenhatosa előtt, Dibusz Dénesnek is akadt tennivalója bőven, és Nemanja Antonov távoli lövése, valamint Kovács Milán ziccerből leadott lövése után neki is hatalmasakat kellett védenie – igaz, utóbbi már lesről tüzelt.

A hajrá kezdetén Kovács Dániel még bemutatott egy bravúrt, a játékidő letelte után viszont hiába hárította Mariano Gómez első próbálkozását, a kipattanót már értékesítette az argentin bekk. A Ferencváros nemcsak a Spartacus tavaszi veretlenségét vette el, hanem a nehezen megszerzett három pont birtokában átvette a vezetést a tabellán, és ennek szellemében készülhet a portugál Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőkre.

AZ ÁLLÁS       
1. Ferencvárosi TC25154649–27+22 49 
2. ETO FC Győr25147450–27+23 49 
3. Debreceni VSC25127639–30+9 43 
4. Kisvárda25115931–37–6 38 
5. Zalaegerszegi TE25108738–31+7 38 
6. Paksi FC25107846–37+9 37 
7. Puskás Akadémia251051031–3135 
8. Újpest FC25861133–41–8 30 
9. Nyíregyháza Spartacus25771134–43–9 28 
10. MTK Budapest25761245–54–9 27 
11. Diósgyőri VTK255101033–40–7 25 
12. Kazincbarcika25421921–52–31 14 

 

 

