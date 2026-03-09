Nemzeti Sportrádió

Rodrit 80 ezer fontra büntették meg a februári bírózás miatt

2026.03.09. 17:05
Fotó: Gety Images
Címkék
Rodri Premier League Manchester City
Rodrit, a Manchester City spanyol válogatott labdarúgóját 80 ezer fontra (36.6 millió forint) büntette meg az angol szövetség (FA), mert több mint egy hónappal ezelőtt a játékvezető elfogultságára utalt egy televíziós interjúban.

„Túlságosan sokat nyertünk már, és az emberek nem akarják, hogy ismét győzzünk. A játékvezetőnek semlegesnek kell lennie, de szerintem ma nem volt igazságos” – nyilatkozta a televízióban Rodri február 1-jén, miután csapata 2–2-es döntetlent játszott a Tottenham Hotspur otthonában.

Az FA hétfői közleménye szerint az ügyben tartott meghallgatáson a 2024-ben aranylabdás játékos elismerte a vádat, miszerint „nem megfelelően viselkedett a mérkőzés utáni interjú során, mert olyan megjegyzéseket tett, amelyek elfogultságra utalnak, illetve megkérdőjelezik a játékvezető függetlenségét”.

 

Rodri Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

A Manchester Cityvel találkozik a Liverpool az FA-kupában

Angol labdarúgás
11 órája

Szoboszlai Dominik a 100 milliósok közé került a Transfermarkton

Angol labdarúgás
19 órája

A Manchester City két hónapon belül negyedszer is legyőzte a Newcastle-t

Angol labdarúgás
2026.03.07. 22:53

Tudor a Tottenham veresége után: Most jobban bízom a sikerünkben, mint a meccs előtt

Angol labdarúgás
2026.03.06. 06:32

Kiállítás után összeomlott a Spurs a Palace ellen, szurkolói már a szünet előtt elindultak haza

Angol labdarúgás
2026.03.05. 23:13

Óriási összeget, a bevételének közel felét elbukhatja a Spurs, ha kiesik a Premier League-ből

Angol labdarúgás
2026.03.05. 17:53

Szoboszlaié lehet február legszebb gólja a Premier League hivatalos honlapján is

Angol labdarúgás
2026.03.05. 14:51

Változás az angol futballban: jövőre már más lesz a Premier League-ért kiírt rájátszás

Angol labdarúgás
2026.03.05. 12:53
Ezek is érdekelhetik