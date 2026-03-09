Rodrit 80 ezer fontra büntették meg a februári bírózás miatt

„Túlságosan sokat nyertünk már, és az emberek nem akarják, hogy ismét győzzünk. A játékvezetőnek semlegesnek kell lennie, de szerintem ma nem volt igazságos” – nyilatkozta a televízióban Rodri február 1-jén, miután csapata 2–2-es döntetlent játszott a Tottenham Hotspur otthonában.

Az FA hétfői közleménye szerint az ügyben tartott meghallgatáson a 2024-ben aranylabdás játékos elismerte a vádat, miszerint „nem megfelelően viselkedett a mérkőzés utáni interjú során, mert olyan megjegyzéseket tett, amelyek elfogultságra utalnak, illetve megkérdőjelezik a játékvezető függetlenségét”.