Nem bírt egymással az MTK és a DVTK, a vendégek maradtak kieső helyen

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK 1–1 (0–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Átrok (70.), ill. Colley (36.)

Bajnoki döntő – a két csapat szurkolói így készültek a vasárnapi ebédet követő összecsapásra. És ez most tényleg nem túlzás: az utóbbi hetek eredményei alapján a két csapat úgy készült erre az összecsapásra, hogy amelyik vereséget szenved, minden eddiginél nehezebb helyzetbe kerül. A papírforma szerint ugyanis az egyik – vélhető – búcsúzó a Kazincbarcika mellett e két csapat közül lehet az egyik érintett a kiesésben. Hiszen a Nyíregyháza és az Újpest megindult felfelé, az Újpest is eltávolodott a veszélyzónától, ezért lehetett különösen fontos, hogy a mérkőzés előtt kinevezett új vezetőedzővel, Nebojsa Vignjeviccsel a fővárosba érkező DVTK azonnal tizenegyest lőhetett. Ilyen kiélezett helyzetben, ennyire fontos összecsapás perdöntő jelentőségű pillanat volt ez, de Lamin Colley lövését Hegyi Krisztián gyors vetődéssel hárította. Más kérdés, hogy az MTK Budapest nem tudott élni a védés adta lélektani fölénnyel, és az első félidőben kapura veszélytelen volt, míg a DVTK légiósa javította hibáját – a szünet előtt szép mozdulattal fejelt a bal felső sarokba.

És valóban, Lamin Colley volt ennek a mérkőzésnek a kulcsfigurája, mert amikorra a második félidő közepén ziccerbe került, óriási esély nyílt előtte, hogy megduplázza a borsodiak előnyét.

Ám a csatár addig várt, amíg Ilija Beriasvili szenzációs becsúszással menteni tudott, és már akkor felszisszentek a vendégek: nehogy sokba kerüljön ez a hiba! Márpedig a futball örök törvénye, hogy a kihagyott ziccerért kapott góllal fizet egy csapat, és nem is kellett sokáig várni erre a „büntetésre”.

Pinezits Máté hármas cserét hajtott végre, és a pályára küldött trió egy perce sem volt a pályán, amikor Átrok Zalán a diósgyőri kapuba lőtt.

A mérkőzés előtt ez volt a téma: aki vereséget szenved, óriási bajba kerül.

Nos egyik csapat sem kapott ki, de igazán boldog egyik fél sem lehet az egy ponttal. 1–1

