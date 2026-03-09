Már nem Molnár Krisztián edzi Piros Zsombort

A tréner hétfőn a közösségi oldalán azt írta: sajnálja, hogy véget ért a másfél éve tartó közös munka, amit nagyon élvezett, és amely során sok élményt szerzett.

Hozzátette: rengeteg mindenen mentek keresztül, Piros több hónapos kihagyásai ellenére is sikeres időszakon vannak túl, és a Davis-kupa-csapat tagja jó irányba halad. Példaként említette, hogy a világranglista jelenlegi 142. helyezettje három challengertornát nyert meg, és életében először főtáblás volt egy Grand Slam-tornán.