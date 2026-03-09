„Már-már világkupaszintű” versennyel indul az új öttusaidény Budapesten

Az új idény első nagyszabású öttusaversenyét hagyományosan Budapesten rendezik meg – keddtől szombatig tartják meg a Viwa fedett pályás nemzetközi versenyt a Ludovika Arénában, amely országos bajnokságként is funkcionál. A viadalra 23 nemzet összesen 166 versenyzője nevezett, 52-en lesznek a magyarok. A tíztagú magyar LA10-keretből nyolcan indulnak, a férfiaknál Bőhm Csaba, Gáll András, Koleszár Mihály és Szép Balázs, míg a nőknél Erdős Rita, Gulyás Michelle, Guzi Blanka és Mészáros Emma – Tamás Botond és Bauer Blanka sérülés miatt nem indul az idénynyitón. A magyarok közül Tárkányi Zsomborra, a 2022-es Európa-bajnok Bereczki Richárdra, valamint a tavaly U19-es Európa-bajnoki címet szerző Rajncsák Diánára is érdemes lesz figyelni.

„Az elmúlt években is nívós versenyeket rendeztünk, ezúttal még inkább annak ígérkezik az évadnyitó, ekkora nevezési létszámnál ez az egyébként B-kategóriás verseny már-már világkupaszintű viadalnak tekinthető – mondta a hétfői sajtótájékoztatón Balogh Gábor, a Magyar Öttusaszövetség elnöke a Ludovika Arénában. – Elindítjuk a 2026-os évet, amelyben a fedett pályáson kívül is lesznek még fontos hazai rendezésű eseményeink, mint a világkupa-forduló és a világkupadöntő júniusban. Idén is hasonlóan szuper eredményekre számítok, mint tavaly.”

A külföldi indulók között lesz többek mellett a párizsi olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok olasz Giorgio Malan, a 2024-es budapesti Eb-n bronzérmet szerző, 2020-ban a fedett pályás viadalt megnyerő német Marvin Dogue, valamint a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes török Ilke Özyüksel.

Belák János (Fotó: Árvai Károly)

Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője elmondta, kemény alapozó időszakon vannak túl a versenyzők, amelybe beletartozott egy Los Angeles-i edzőtábor az LA10-kerettagoknak a szövetség szervezésében januárban, valamint az egyesületek szervezésében barcelonai, vagy tenerifei melegégövi edzőtábor is a program része volt. Hanzély Ákos versenyigazgató a verseny menetét részletezte – fontos változás lesz a januárban bejelentett módosítások nyomán, hogy a gyorsúszás távja 200 méterről 100 méterre csökken, míg a kombinált számot négy helyett öt lövészettel rendezik meg.

A sajtótájékoztatón részt vett a két országos bajnoki címvédő, Koleszár Mihály és Guzi Blanka is.

„Nagyon jól alakult a felkészülésem, még az építkezés folyamatában vagyok, de jó formában érzem magam a barcelonai edzőtábor óta – mondta a DVTK-t erősítő, egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka. – Remélem, hogy jó érzésekkel is zárhatom a versenyt – sokszor hangsúlyoztam, hogy ez nálam nem feltétlenül egy konkrét helyezés elérését jelenti, hanem az adott részcélok teljesítését. Szeretnék döntőbe jutni, azért is, mert magyarországi versenyekre mindig kilátogat a családom, kilátogatnak a barátaim, szeretnék előttük a döntőben versenyezni szombaton.”

A Csepel SC kiválósága, az egyéniben tavaly Eb-ezüstérmet nyerő Koleszár Mihály így folytatta: „Minőségi munkát végezhettem Los Angelesben és Barcelonában is, amiért rendkívül hálás vagyok. Ahogy beléptem az imént az arénába, már elfogott az izgatottság, bízom benne, hogy a kitűzött elvárásoknak meg tudok felelni, miközben a változtatásokkal is próbáljuk tartani a lépést. Bízom benne, hogy a verseny után büszkén, mosolyogva nyilatkozhatok!”

Kedden a nők selejtezője 10, szerdán a férfiaké 8 órakor kezdődik, csütörtökön a női elődöntő 10, pénteken a férfi 12.30-kor indul. Szombaton a női döntőt 12, a férfit 15 órától rendezik meg. A döntőbe ezúttal nem 18-an, hanem 24-en jutnak be, míg az elődöntőben kiesett versenyzőknek B-döntőt rendeznek, a nőknek pénteken, a férfiaknak szombaton 9-től.