Vasárnapi sportműsor: MTK–DVTK, Kazincbarcika–DVSC, Nyíregyháza–FTC
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
25. FORDULÓ
13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
21. FORDULÓ
14.00: Szentlőrinc–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
14.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
NB III
ÉSZAKKELETI CSOPORT
19. FORDULÓ
14.00: Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
14.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Diósgyőri VTK II F4R
14.00: Gödöllői SK–Putnok FC
14.00: Debreceni EAC–FC Hatvan
14.00: Sényő FC-ZMB Building–Tarpa SC
14.00: Tiszafüredi VSE–Debreceni VSC II
14.00: Ózd-Sajóvölgye–Kisvárda Master Good II
14.00: Füzesabony SC–Nyíregyháza Spartacus FC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Szombathelyi Haladás
11.00: Credobus Mosonmagyaróvár–VSC 2015 Veszprém
14.00: Opus Tigáz Tatabánya–Budaörs
14.00: Balatonfüredi FC–Puskás Akadémia FC II
14.00: Komárom VSE–FC Sopron
16.00: Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.00: Dorogi FC–Ikoba Beton Zsámbék
17.00: Gyirmót FC Győr–Újpest FC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Dunaharaszti MTK
11.00: Tiszaföldvár SE–Monor SE
13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Szegedi VSE
13.00: III. kerületi TVE–Csepel SC
14.00: Gyulai Termál FC–Martfűi LSE
14.00: BKV Előre–Vasas FC II
14.00: ESMTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
14.00: Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Érdi VSE
14.00: MTK Budapest II–BFC Siófok
14.00: Kaposvári Rákóczi FC–Greenplan Balatonlelle SE
14.00: Majosi SE–FC Nagykanizsa
14.00: Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE
14.00: Pénzügyőr SE–Paksi FC II
16.00: Dunaújváros FC–Dombóvári FC
17.00: Pécsi MFC–PTE-PEAC
ANGOL FA-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
13.00: Fulham–Southampton (II.) (Tv: Spíler1)
17.30: Leeds United–Norwich City (II.) (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
36. FORDULÓ
17.30: QPR–Middlesbrough (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
25. FORDULÓ
15.00: Lens–Metz
17.15: Brest–Le Havre
17.15: Lille–Lorient
17.15: Nice–Rennes
20.45: Lyon–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
25. FORDULÓ
15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
25. FORDULÓ
13.30: Münster–Hertha BSC (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Hellas Verona
15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)
18.00: Genoa–Roma
20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
27. FORDULÓ
14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ
18.00: DAC–Podbrezova – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Fenerbahce–Samsunspor (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
20.30: NASCAR Cup Series, Straight Talk Wireless 500 (Tv: Arena4)
BASEBALL
11.00: World Classics, Japán–Ausztrália (Tv: Sport2)
DARTS
UK Open, Minehead
14.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
20.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport1)
FORMULA–1
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE
5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
17.30: PGA Tour, Arnold Palmer Invitational, 4. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
13.30: összetett világbajnokság, Heerenveen
JÉGKORONG
Osztrák liga, a negyeddöntőbe jutásért, 3. (utolsó) mérkőzés
17.30: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
15.50: Párizs–Nizza, férfiak, 1. szakasz (Tv: M4Sport+, Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
B-CSOPORT
16.00: Dánia–Magyarország, Svendborg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC
NÉMET BAJNOKSÁG
15.00: férfiak, Magdeburg–Hannover (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
18.00: Cleveland Cavaliers–Boston Celtics (Tv: Sport2)
20.30: Los Angeles Lakers–New York Knicks (Tv: Sport2)
Hétfő, 1.00: San Antonio Spurs– Houston Rockets (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE–TFSE
16.00: Szolnoki RK-SC SI–MAFC
17.00: Dunaújvárosi KSE–DEAC
18.30: MEAFC-Peka Bau–Prestige Fitness PSE
19.00: MÁV Előre Foxconn–Vegyész RC Kazincbarcika
Női Extraliga, az 5–9. helyért
18.00: Szent Benedek RA–TFSE
TÉLI SPORTOK
Téli paralimpia
10.00: sílövészet (Tv: M4Sport)
14.00: sílövészet (Tv: M4Sport+)
Alpesi sí
9.15: világkupa, férfiak, műlesiklás, 1. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)
10.45: világkupa, nők, szuper óriás-műlesiklás, Val di Fassa (Tv: Eurosport1)
12.15: világkupa, férfiak, műlesiklás, 2. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)
Sífutás
10.20: világkupa, nők, 10 km, klasszikus stílus, Lahti (Tv: Eurosport2)
12.05: világkupa, férfiak, 10 km, klasszikus stílus, Lahti (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
13.30: világkupa, nők, váltó, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)
16.45: világkupa, férfiak, tömegrajtos, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)
Síugrás
14.45: világkupa, férfiak, szuper csapatverseny, Lahti (Tv: Eurosport1)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.00: A labdarúgó NB I 25. fordulójáról beszélgetünk
7.40: Pigniczki Fannit kérdezzük a ritmikus gimnasztika új szabályairól
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Már véget is ért az F1 2026-os idényének első futama – Gyurta Gergely elemzi az Ausztrál Nagydíj történéseit
9.05: Hajnal András érkezik a stúdióba, akivel a 2. Sport coaching és mentáltraining konferenciáról beszélgetünk
10.00: Best of
11.00: Csillagok állása
12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
13.30: Közvetítés az MTK–Diósgyőr NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László és Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc
15.30: Visszatekintés az idei első F1-es futamra, az Ausztrál Nagydíjra
16.00: Közvetítés a Dánia–Magyarország női kézilabda Eurokupa-találkozóról. Kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Marosán György
17.45: Közvetítés a Kazincbarcika–DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, szakértő: Bene Ferenc
18.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc
20.45: A labdarúgó NB I 25. fordulójának összefoglalója
22.30: Sportvilág