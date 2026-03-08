Vasárnapi sportműsor: MTK–DVTK, Kazincbarcika–DVSC, Nyíregyháza–FTC

MÁRCIUS 8., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

25. FORDULÓ

13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

21. FORDULÓ

14.00: Szentlőrinc–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

14.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

14.00: Budafoki MTE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

15.00: Vasas FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

NB III

ÉSZAKKELETI CSOPORT

19. FORDULÓ

14.00: Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

14.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Diósgyőri VTK II F4R

14.00: Gödöllői SK–Putnok FC

14.00: Debreceni EAC–FC Hatvan

14.00: Sényő FC-ZMB Building–Tarpa SC

14.00: Tiszafüredi VSE–Debreceni VSC II

14.00: Ózd-Sajóvölgye–Kisvárda Master Good II

14.00: Füzesabony SC–Nyíregyháza Spartacus FC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Szombathelyi Haladás

11.00: Credobus Mosonmagyaróvár–VSC 2015 Veszprém

14.00: Opus Tigáz Tatabánya–Budaörs

14.00: Balatonfüredi FC–Puskás Akadémia FC II

14.00: Komárom VSE–FC Sopron

16.00: Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

17.00: Dorogi FC–Ikoba Beton Zsámbék

17.00: Gyirmót FC Győr–Újpest FC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Dunaharaszti MTK

11.00: Tiszaföldvár SE–Monor SE

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Szegedi VSE

13.00: III. kerületi TVE–Csepel SC

14.00: Gyulai Termál FC–Martfűi LSE

14.00: BKV Előre–Vasas FC II

14.00: ESMTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

14.00: Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Érdi VSE

14.00: MTK Budapest II–BFC Siófok

14.00: Kaposvári Rákóczi FC–Greenplan Balatonlelle SE

14.00: Majosi SE–FC Nagykanizsa

14.00: Szekszárdi UFC–Iváncsa KSE

14.00: Pénzügyőr SE–Paksi FC II

16.00: Dunaújváros FC–Dombóvári FC

17.00: Pécsi MFC–PTE-PEAC

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

13.00: Fulham–Southampton (II.) (Tv: Spíler1)

17.30: Leeds United–Norwich City (II.) (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

36. FORDULÓ

17.30: QPR–Middlesbrough (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

25. FORDULÓ

15.00: Lens–Metz

17.15: Brest–Le Havre

17.15: Lille–Lorient

17.15: Nice–Rennes

20.45: Lyon–Paris FC

NÉMET BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

15.30: St. Pauli–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

17.30: Union Berlin–Werder Bremen (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

25. FORDULÓ

13.30: Münster–Hertha BSC (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

12.30: Lecce–Cremonese (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Hellas Verona

15.00: Fiorentina–Parma (Tv: Match4)

18.00: Genoa–Roma

20.45: Milan–Internazionale (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

27. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Alavés (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 1. FORDULÓ

18.00: DAC–Podbrezova – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Fenerbahce–Samsunspor (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

20.30: NASCAR Cup Series, Straight Talk Wireless 500 (Tv: Arena4)

BASEBALL

11.00: World Classics, Japán–Ausztrália (Tv: Sport2)

DARTS

UK Open, Minehead

14.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

20.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport1)

FORMULA–1

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, MELBOURNE

5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

17.30: PGA Tour, Arnold Palmer Invitational, 4. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

13.30: összetett világbajnokság, Heerenveen

JÉGKORONG

Osztrák liga, a negyeddöntőbe jutásért, 3. (utolsó) mérkőzés

17.30: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

15.50: Párizs–Nizza, férfiak, 1. szakasz (Tv: M4Sport+, Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: Dánia–Magyarország, Svendborg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–One Veszprém HC

NÉMET BAJNOKSÁG

15.00: férfiak, Magdeburg–Hannover (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

18.00: Cleveland Cavaliers–Boston Celtics (Tv: Sport2)

20.30: Los Angeles Lakers–New York Knicks (Tv: Sport2)

Hétfő, 1.00: San Antonio Spurs– Houston Rockets (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE–TFSE

16.00: Szolnoki RK-SC SI–MAFC

17.00: Dunaújvárosi KSE–DEAC

18.30: MEAFC-Peka Bau–Prestige Fitness PSE

19.00: MÁV Előre Foxconn–Vegyész RC Kazincbarcika

Női Extraliga, az 5–9. helyért

18.00: Szent Benedek RA–TFSE

TÉLI SPORTOK

Téli paralimpia

10.00: sílövészet (Tv: M4Sport)

14.00: sílövészet (Tv: M4Sport+)

Alpesi sí

9.15: világkupa, férfiak, műlesiklás, 1. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)

10.45: világkupa, nők, szuper óriás-műlesiklás, Val di Fassa (Tv: Eurosport1)

12.15: világkupa, férfiak, műlesiklás, 2. futam, Kranjska Gora (Tv: Eurosport1)

Sífutás

10.20: világkupa, nők, 10 km, klasszikus stílus, Lahti (Tv: Eurosport2)

12.05: világkupa, férfiak, 10 km, klasszikus stílus, Lahti (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

13.30: világkupa, nők, váltó, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)

16.45: világkupa, férfiak, tömegrajtos, Kontiolahti (Tv: Eurosport1)

Síugrás

14.45: világkupa, férfiak, szuper csapatverseny, Lahti (Tv: Eurosport1)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Erdei Márk, Kovács Erika

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.00: A labdarúgó NB I 25. fordulójáról beszélgetünk

7.40: Pigniczki Fannit kérdezzük a ritmikus gimnasztika új szabályairól

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Már véget is ért az F1 2026-os idényének első futama – Gyurta Gergely elemzi az Ausztrál Nagydíj történéseit

9.05: Hajnal András érkezik a stúdióba, akivel a 2. Sport coaching és mentáltraining konferenciáról beszélgetünk

10.00: Best of

11.00: Csillagok állása

12.00: Sporthely, műsorvezető: Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

13.30: Közvetítés az MTK–Diósgyőr NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László és Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc

15.30: Visszatekintés az idei első F1-es futamra, az Ausztrál Nagydíjra

16.00: Közvetítés a Dánia–Magyarország női kézilabda Eurokupa-találkozóról. Kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Marosán György

17.45: Közvetítés a Kazincbarcika–DVSC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, szakértő: Bene Ferenc

18.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Tóth Béla, szakértő: Bene Ferenc

20.45: A labdarúgó NB I 25. fordulójának összefoglalója

22.30: Sportvilág