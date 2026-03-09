Nemzeti Sportrádió

ICEHL: Ted Dent szerint a Volán játékosainak hinniük kell egymásban

2026.03.09. 17:42
Fotó: Árvai Károly
Hydro Fehérvár AV19 Ted Dent ICEHL Klagenfurt
Ted Dent, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője szerint hinniük kell egymásban, és akkor lehet esélyük a Klagenfurttal szemben az osztrák jégkorongliga kedden kezdődő negyeddöntőjében.

Az M1 aktuális csatornának hétfőn, a Vienna Capitals elleni sikert követő napon elmondta, hogy az elmúlt 13 napban hat meccset is játszottak, ezek nagy intenzitású összecsapások voltak, miközben a Klagenfurt az elmúlt héten pihenhetett és készülhetett rájuk. Hozzátette, nem lehet megmondani, mi a jobb: pihenten, vagy meccsből érkezni egy sorozatba.

„Az alapszakaszban kétszer is játszottunk ellenük hosszabbításos mérkőzést, ezekből kell kiszűrni a pozitívumokat. A Klagenfurt nagyszerű csapat, sok gólt lő emberelőnyben is. Nekünk hinnünk kell egymásban, amint tettük ezt az elmúlt mérkőzéseken is” – mondta Dent.

A Fehérvár március elsején az újonc FTC ellen úgy biztosította be a rájátszás-selejtezőbe jutását, hogy 33.4 másodperccel a vége előtt egyenlített. Aztán a Vienna Capitals elleni első, bécsi meccsen vereséget szenvedett, majd a következő két felvonást megnyerte, így jutott el a negyeddöntőbe alapszakasz-tizedikként, azaz az utóbbi nyolc nap alatt háromszor is kieshetett volna, de mindig nyerni tudott.

A Fehérvár az alapszakaszt második helyen záró Klagenfurttal szemben négyből négyszer kikapott – kétszer ráadásban. Legutóbb 2024. október 25-én sikerült nyerni az osztrák klub otthonában, mégpedig Hári János góljával 1–0-ra. Azóta háromból három vereség a mérleg idegenben.

„A Vienna elleni továbbjutáshoz kiváló kapusteljesítmény és szerencse is kellett. Nem lesz könnyű a Klagenfurt ellen, kiváló csapat, de kijöhet a lépés ellenük is. Mindent megteszünk, hogy megnehezítsük ellenfelünk dolgát” – mondta Hári.

Az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharc kedden kezdődik Klagenfurtban, ahol még szombaton, és ha szükséges jövő héten csütörtökön, illetve március 25-én lehet meccs. A MET Arénában csütörtökön, jövő hét kedden, és ha szükséges jövő szombaton játszanak.

 

