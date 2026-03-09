Motiválta a jubileum, megvédte címét a Szerelmes Füreden

Megnyerte a Szerelmes Füred huszonegy kilométeres távját: így tervezte a versenyt?

Abszolút nem – mondta a Csupasportnak Szécsényi Ádám. – Edzőmmel, Lovász Lászlóval előzetesen megbeszéltük, hogy három ötven és négy perc közötti kilométereket hozzak, ez bejött, ugyanis a végén három ötvenhárom lett az átlagom. Igaz, a pulzusom kicsit magasabb lett a vártnál, de ez az enyhébb időjárásnak köszönhető. Már harmadszor vettem részt a Szerelmes Füreden, ez az esemény remek szintfelmérő, hogy az idény előtt hol is tart az ember. Balatonfüred szép város, ott van a Balaton-part, jó a kapcsolatom a főszervezővel, szóval itt tényleg minden adva van ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Ráadásul ez volt a tizedik rendezés, így kicsit motivált is a jubileum. Tavaly is győztem itt, így sikerült címet védenem.

Ezúttal milyennek érezte a futását?

Ahogy néztem utólag az eredményeket, nem igazán szorongattak meg, négy és fél perccel utánam ért be a célba a második helyezett. Végig csak magammal foglalkoztam, és arra koncentráltam, hogy egyenletesen tartsam a tempót. Egyszerre rajtoltunk a hét kilométeresekkel, egyből előre kerültem, egy valaki futott csak előttem, de ő a hét kilométeres távon vett részt. Stabilan haladtam az élen, ráadásul a frissítést is tudtam gyakorolni. Plusz öröm, hogy nem futottam el magam, a hajrában is maradt erőm. Ha versenyhelyzet lett volna végig, és szoros a helyzet, rá tudtam volna tenni egy lapáttal mozgósítva a tartalékaimat.

Egyébként az első körben vitt előre az adrenalin, ez gyorsabb lett a vártnál, de az összes többi egyenletesen ment.

A magabiztos győzelem ellenére akadt bármi nehézsége?

Mivel már harmadszor vettem részt az eseményen, ismertem a pályát, igaz a szervezők trükköznek kicsit, minden esztendőben váltogatják a haladási irányt. Van a pályában egy rész, amely kavicsos, ott valamelyest megtörik a ritmus és a lendület. Illetve, végig fókuszáltnak kell maradni, mivel több a futam, és sokszor szlalomozni kell az emberek között. Nem lehet elbambulni, oda kell figyelni. De a nagy létszám ellenére a szervezők nagyszerű munkát végeznek, például biztosítanak felvezető bringást, aki töri az utat.

Milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőt tekintve?

Tavasszal a félmaratonin szeretnék magamhoz képest erős időt futni, két eseményen leszek ott, a Telekom Vivicittán és a Fehérvár Félmaratonon. Ezt követően kisebb versenyeim lesznek, majd ősszel jön a Wizz Air Félmaraton és a Spar Maraton.