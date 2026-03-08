Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

VÉGE

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

A tavasz legjobb csapata teher nélkül futballozhat a címvédő FTC ellen

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.03.08. 11:15
null
Jonathan Levire (balra) lehet a joker a Nyíregyháza elleni mérkőzésen is – a Ferencváros légiósa legutóbb csereként lépett pályára, győztes gólt szerzett, lehet, vasárnap sikerrel üldözheti a Szpari játékosát, Manner Balázst (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
NB I labdarúgó NB I Ferencváros Nyíregyháza Spartacus
A hátralévő kilenc fordulóban már kevés könnyű idegenbeli megméretése lesz a Ferencvárosnak, a nyíregyházi sem ígérkezik annak: az idén a legtöbb pontot szerző csapatot kell megállítania a címvédőnek.

Nincs sok üresjárat a Ferencváros mérkőzésnaptárában, a két Kazincbarcika elleni találkozót (a bajnokságban 2–1-es, a Mol Magyar Kupában 5–0-s győzelem) után vasárnap Nyíregyházán lép pályára. Hibázási lehetőség nincsen, ha a listavezető ETO FC minél hamarabbi utolérése a cél, ráadásul nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy csütörtökön az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzését rendezik a Groupama Arénában a Braga ellen. Amelyet sokkal jobb hangulatban várhatna a címvédő, ha három ponttal távozna a Spartacus otthonából.

 

„Tudom, nagyképűen hangzik, hogy a tavasz bajnoka várja a bajnokot, de komolyra fordítva: olyan szoros a mezőny a tabella alján, hogy még nem értünk el semmit” – utalt a múlt hétvégén a Ferencváros elleni vasárnapi összecsapásra Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. Azért csak elért már valamit a csapat: a Puskás Akadémia otthonában aratott 2–1-es győzelemmel a tavasszal megszerezhető 18-ból 14 pontot begyűjtött. Hatalmas fordulat ez az őszi szezon zárásához képest, pedig Bódog Tamás a kinevezését követően nem sokkal a Groupama Arénában aratott 3–1-es győzelmével tette nyilvánvalóvá, hogy nem a másodosztályban folytatná a csapat a nyártól. Két döntetlen és a Fradi elleni siker után négy vereség következett, és kevesen gondolták volna, hogy a következő Ferencváros elleni mérkőzésre duplaannyi ponttal készülhet a Szpari, mint amennyivel az utolsó előtti helyen telelt.

A Nyíregyháza játékfelfogása viszonylag egyszerű: minél gyorsabban, minél kevesebb húzásból az ellenfél kapuja elé érni. Emellett a rivális térfelén sok szabadrúgást próbál kiharcolni a csapat, amelyeknél a szögletekhez hasonlóan a labdát a kapu elé ívelve igyekszik nyomást helyezni az ellenfélre. A játékára leginkább az jellemző, hogy vagy a kapus vagy egy-két passz után valamelyik védő gyakran rúgja előre a támadók felé a labdát, átjátszva ezzel a középpályát, a középpályások dolga pedig, hogy a lefejelt vagy lepattanó labdát megszerezzék. Ez a jó értelemben vett egyszerűség, a labdarúgók képességeire szabott okos játék hozza az eredményeket. A Ferencváros ellen különösen jól működhet az elképzelés, a Spartacus átadhatja a kezdeményezést, a labdakihozatalt megtámadhatja (szakmai partnerünk, a Cube adatai szerint a Nyíregyháza alkalmazza az egyik leggyakrabban a magasan megkezdett letámadást), és rengeteg párharccal, felíveléssel és agresszív belépővel idegesítheti az ellenfelet. A Fradi az európai poronddal ellentétben itthon rendre rákényszerül, hogy türelmes játékkal bontsa meg az ellenfél védekezését, érdekes lesz megfigyelni, hogy Robbie Keane vált-e, megpróbálja átívelésekkel kijátszani a letámadást, és csatárai sebességét kihasználva veszélyeztetné a Szpari kapuját. Nemcsak az őszi hazai vereség, hanem a bajnoki aranyérem miatt is muszáj nyerniük a zöld-fehéreknek.

NS-TIPP: Bodnár Tibor
Az egyik oldalon a tavaszi szárnyalásból eredő lelkesedés, a másikon a háromfrontos küzdelemből adódó fáradtság. A Nyíregyháza az előző hat fordulóban olyan helyzetbe hozta magát, hogy teher nélkül játszhat, a Fradi viszont nem engedhet meg magának több botlást az NB I-ben. Ez görcsösséget szülhet, így ha vendéggyőzelem is lesz a vége, vérrel-verejtékkel születik meg, 1–2 lehet az eredmény.

NB I
25. FORDULÓ
13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr25147450–27+23 49 
2. Ferencvárosi TC24144646–26+20 46 
3. Debreceni VSC24117636–30+6 40 
4. Kisvárda25115931–37–6 38 
5. Zalaegerszegi TE25108738–31+7 38 
6. Paksi FC25107846–37+9 37 
7. Puskás Akadémia251051031–3135 
8. Újpest FC25861133–41–8 30 
9. Nyíregyháza Spartacus24771033–40–7 28 
10. MTK Budapest24751244–53–9 26 
11. Diósgyőri VTK24591032–39–7 24 
12. Kazincbarcika24421821–49–28 14 

 

 

NB I labdarúgó NB I Ferencváros Nyíregyháza Spartacus
Legfrissebb hírek

Ezúttal elmaradt a meglepetés, az újra élre álló FTC két góllal nyert Nyíregyházán

Labdarúgó NB I
36 perce

Dzsudzsák szabadrúgásból betalált a 200. NB I-es meccsén, a DVSC három góllal nyert a KBSC ellen

Labdarúgó NB I
1 órája

„Vignjevics legfontosabb üzenete: próbáljunk meg többet futballozni”

Labdarúgó NB I
3 órája

Nem bírt egymással az MTK és a DVTK, a vendégek maradtak kieső helyen

Labdarúgó NB I
5 órája

Bognár György: Reklamáltunk kézzel-lábbal

Labdarúgó NB I
11 órája

Horváth Artúr a DVTK elleni bajnoki előtt: Különösebb nyomás nincs rajtunk

Labdarúgó NB I
11 órája

Erdélyi Benedek győztes meccsen szeretne védeni

Labdarúgó NB I
11 órája

Sportország: Orosz Pál szerint a Ferencvárost nem a „magyarszabályra” építették

Labdarúgó NB I
12 órája
Ezek is érdekelhetik