A tavasz legjobb csapata teher nélkül futballozhat a címvédő FTC ellen

Nincs sok üresjárat a Ferencváros mérkőzésnaptárában, a két Kazincbarcika elleni találkozót (a bajnokságban 2–1-es, a Mol Magyar Kupában 5–0-s győzelem) után vasárnap Nyíregyházán lép pályára. Hibázási lehetőség nincsen, ha a listavezető ETO FC minél hamarabbi utolérése a cél, ráadásul nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy csütörtökön az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzését rendezik a Groupama Arénában a Braga ellen. Amelyet sokkal jobb hangulatban várhatna a címvédő, ha három ponttal távozna a Spartacus otthonából.

„Tudom, nagyképűen hangzik, hogy a tavasz bajnoka várja a bajnokot, de komolyra fordítva: olyan szoros a mezőny a tabella alján, hogy még nem értünk el semmit” – utalt a múlt hétvégén a Ferencváros elleni vasárnapi összecsapásra Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. Azért csak elért már valamit a csapat: a Puskás Akadémia otthonában aratott 2–1-es győzelemmel a tavasszal megszerezhető 18-ból 14 pontot begyűjtött. Hatalmas fordulat ez az őszi szezon zárásához képest, pedig Bódog Tamás a kinevezését követően nem sokkal a Groupama Arénában aratott 3–1-es győzelmével tette nyilvánvalóvá, hogy nem a másodosztályban folytatná a csapat a nyártól. Két döntetlen és a Fradi elleni siker után négy vereség következett, és kevesen gondolták volna, hogy a következő Ferencváros elleni mérkőzésre duplaannyi ponttal készülhet a Szpari, mint amennyivel az utolsó előtti helyen telelt.

A Nyíregyháza játékfelfogása viszonylag egyszerű: minél gyorsabban, minél kevesebb húzásból az ellenfél kapuja elé érni. Emellett a rivális térfelén sok szabadrúgást próbál kiharcolni a csapat, amelyeknél a szögletekhez hasonlóan a labdát a kapu elé ívelve igyekszik nyomást helyezni az ellenfélre. A játékára leginkább az jellemző, hogy vagy a kapus vagy egy-két passz után valamelyik védő gyakran rúgja előre a támadók felé a labdát, átjátszva ezzel a középpályát, a középpályások dolga pedig, hogy a lefejelt vagy lepattanó labdát megszerezzék. Ez a jó értelemben vett egyszerűség, a labdarúgók képességeire szabott okos játék hozza az eredményeket. A Ferencváros ellen különösen jól működhet az elképzelés, a Spartacus átadhatja a kezdeményezést, a labdakihozatalt megtámadhatja (szakmai partnerünk, a Cube adatai szerint a Nyíregyháza alkalmazza az egyik leggyakrabban a magasan megkezdett letámadást), és rengeteg párharccal, felíveléssel és agresszív belépővel idegesítheti az ellenfelet. A Fradi az európai poronddal ellentétben itthon rendre rákényszerül, hogy türelmes játékkal bontsa meg az ellenfél védekezését, érdekes lesz megfigyelni, hogy Robbie Keane vált-e, megpróbálja átívelésekkel kijátszani a letámadást, és csatárai sebességét kihasználva veszélyeztetné a Szpari kapuját. Nemcsak az őszi hazai vereség, hanem a bajnoki aranyérem miatt is muszáj nyerniük a zöld-fehéreknek.

NS-TIPP: Bodnár Tibor Az egyik oldalon a tavaszi szárnyalásból eredő lelkesedés, a másikon a háromfrontos küzdelemből adódó fáradtság. A Nyíregyháza az előző hat fordulóban olyan helyzetbe hozta magát, hogy teher nélkül játszhat, a Fradi viszont nem engedhet meg magának több botlást az NB I-ben. Ez görcsösséget szülhet, így ha vendéggyőzelem is lesz a vége, vérrel-verejtékkel születik meg, 1–2 lehet az eredmény.

NB I

25. FORDULÓ

13.30: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC, Miskolc (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!