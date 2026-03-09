Nemzeti Sportrádió

Liverpool: Alisson nem lép pályára Isztambulban Sallaiék ellen

2026.03.09. 17:00
Fotó: Getty Images
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Alisson nem utazott el az együttes Galatasary elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésére.

Azt hivatalosan nem közölte az angol klub, hogy a brazil kapus – aki pénteken végigvédte Wolverhamptonban a csapat győztes FA-kupa-mérkőzését – miért nem tartott társaival Isztambulba, sajtóhírek szerint ugyanakkor kisebb sérülés hátráltatja.

Alisson helyett várhatóan a grúz Giorgi Mamardasvili őrzi majd a „vörösök” kapuját. Rajta kívül Freddie Woodman került még be kapusként az utazó keretbe, Pécsi Ármin nem tart a csapattal Törökországba.

Szintén otthon marad Federico Chiesa, az olasz támadó nem edzett együtt a csapattal hétfőn.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Kedd, 18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)

 

