Liverpool: Alisson nem lép pályára Isztambulban Sallaiék ellen
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos liverpooli csapattársa, Alisson nem utazott el az együttes Galatasary elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésére.
Azt hivatalosan nem közölte az angol klub, hogy a brazil kapus – aki pénteken végigvédte Wolverhamptonban a csapat győztes FA-kupa-mérkőzését – miért nem tartott társaival Isztambulba, sajtóhírek szerint ugyanakkor kisebb sérülés hátráltatja.
Alisson helyett várhatóan a grúz Giorgi Mamardasvili őrzi majd a „vörösök” kapuját. Rajta kívül Freddie Woodman került még be kapusként az utazó keretbe, Pécsi Ármin nem tart a csapattal Törökországba.
Szintén otthon marad Federico Chiesa, az olasz támadó nem edzett együtt a csapattal hétfőn.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Kedd, 18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
