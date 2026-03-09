Liverpool: Alisson nem lép pályára Isztambulban Sallaiék ellen

Azt hivatalosan nem közölte az angol klub, hogy a brazil kapus – aki pénteken végigvédte Wolverhamptonban a csapat győztes FA-kupa-mérkőzését – miért nem tartott társaival Isztambulba, sajtóhírek szerint ugyanakkor kisebb sérülés hátráltatja.

Alisson helyett várhatóan a grúz Giorgi Mamardasvili őrzi majd a „vörösök” kapuját. Rajta kívül Freddie Woodman került még be kapusként az utazó keretbe, Pécsi Ármin nem tart a csapattal Törökországba.

Szintén otthon marad Federico Chiesa, az olasz támadó nem edzett együtt a csapattal hétfőn.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Kedd, 18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)