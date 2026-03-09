Nemzeti Sportrádió

Vignjevics folytatta a sort – az idény közben érkezett edző még nem kezdett vereséggel

2026.03.09. 15:00
null
Nebojsa Vignjevics vasárnap a DVTK vezetőedzőjeként, az MTK elleni meccsel tért vissza újra az NB I-be (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB I 25. fordulójában megkezdte negyedik magyarországi időszakát a szerb Nebojsa Vignjevics, ezúttal a DVTK vezetőedzőjeként. Ő a hatodik idény közben kinevezett vezetőedző, és ő is legalább egy pontot szerzett új csapatával az első meccsén.

A labdarúgó NB I-ben a DVTK kispadján vasárnap, az MTK elleni 1–1-es döntetlennel bemutatkozó Nebojsa Vignjevics a hatodik olyan edző ebben az évadban az NB I-ben, aki idény közben vette át egy csapat irányítását.

A sort még tavaly októberben Kisvárdán Révész Attila kezdte, aki a sportigazgatói szerep mellett vállalta el ismét a vezetőedzői feladatokat is Gerliczki Máté leváltását követően. Ő éppen a Diósgyőr elleni 1–0-s győzelemmel kezdett, majd a Kazincbarcika és az ETO ellen is nyert az irányításával a csapat (tehát sorozatban három győzelemmel kezdett). Az NB I-be tavaly visszajutó Kisvárda tavasszal is nyert már három mérkőzést, jelenleg a 4. helyen áll, Révész Attila pedig már arról beszélt a múlt héten, a Puskás Akadémia legyőzése után, hogy a fő célt, a biztos bennmaradást már el is érték, az eddig megszerzett 38 ponttal. Persze Révész Attilának annyival könnyebb dolga volt a többi, idény közben beugró kollégájához képest, hogy ő már az előző idényben is irányította a csapatot, és sportigazgatóként a játékospiacon is aszerint tudott igazolni, ahogy szakmailag a legmegfelelőbbnek érezte.

A második idény közbeni edzőváltást Nyíregyházán láthattuk. Bódog Tamás október 28-án vette át az akkor utolsó helyen álló csapat irányítását. Az új vezetőedző két döntetlennel – a Kisvárda (0–0) és a Puskás Akadémia (1–1) ellen – nyitott, majd megverték a Ferencvárost. Ezután jött egy megtorpanás és négy vereség, de a jól sikerült téli felkészülés és erősítések után az új évet már hat veretlen meccsel, köztük négy győzelemmel kezdte a csapat, amely így el is mozdult a kieső helyről.   

Ebben az idényben az Újpest az a csapat, amelyik már kétszer is változtatott a kispadon – az előző idényben a Debrecen tette ezt meg –, hiszen Damir Krznartól novemberben ideiglenesen, öt meccsre Bodor Boldizsár vette át az akkor 9. helyen álló Újpestet. Beugróként egy 3–1-es paksi győzelemmel rajtolt, majd két vereség következett, de öt meccsen végül kilenc ponttal zárt. A téli szünetben érkezett Szélesi Zoltán, aki a nyíregyházi 1–1-es döntetlennel kezdte a tavaszi szezont, mostanra pedig, hét meccs után nyolc pontnál tart, a csapat pedig a 8. helyen áll. Tehát egy helyet lépett előre az első edzőváltástól számolva, viszont Bodorral és Szélesivel 12 mérkőzésen néggyel több pontot szerzett, mint Krznarral 13 forduló alatt.

Ahol egyelőre nem vett pozitív fordulatot az edzőváltás, az az MTK, pedig Révész Attilához és Bodor Boldizsárhoz hasonlóan a Horváth Dávidot váltó Pinezits Máté is győzelemmel kezdett, a Kisvárda vendégeként (3–2), azóta viszont három vereség és két döntetlen következett a bajnokságban és egy Kecskeméttel szembeni kiesés a Magyar Kupában. Az MTK 21 ponttal a 9. helyen telelt, jelenleg pedig 27-tel a 10., tehát egy helyet csúszott hátra, de csak két pontra van a kieső helyen lévő DVTK-tól.

A fentieket összegezve azt megállapíthatjuk, hogy az idény közben érkezett új edzők közül Vignjevicshez hasonlóan senki sem kezdett vereséggel (a nyári szünetben kinevezett öt új edzőből ketten kezdtek vereséggel, Vladimir Radenkovics a DVTK-val, Kuttor Attila a Kazincbarcikával). A győzelemre a legtovább Szélesi Zoltánnak kellett várnia (a negyedik meccsén nyert először az Újpesttel), Vignjevicsnek azonban korábban eredményt kell produkálnia, ha nem akar kiesni a DVTK, hiszen a következő két fordulóban közvetlen riválisokkal találkoznak a diósgyőriek, előbb a Kazincbarcika (otthon), majd a Nyíregyháza (idegenben) vár rájuk.

„Vignjevics legfontosabb üzenete: próbáljunk meg többet futballozni”

A DVTK új vezetőedzője szerint a játékosok jól reagáltak az elképzeléseire az MTK elleni meccsen.

Nem bírt egymással az MTK és a DVTK, a vendégek maradtak kieső helyen

Nebojsa Vignjevics első Diósgyőr-meccsén Lamin Colley a kihagyott tizenegyes után fejjel szerzett vezetést, Átrok Zalán egyenlített.

 

Vignjevics kapcsán azt is elmondhatjuk, hogy a DVTK a negyedik megbízatása az NB I-ben. A legelső alkalommal még 2013-ban, szintén beugróként ugyancsak az MTK ellen meccselt, akkor az Újpest meg tudta tartani az 1–0-s vezetését, szemben a Diósgyőrrel. A Honvédnál a Kisvárda elleni 3–2-es vereséggel kezdett 2022 februárjában, ott a második meccsén tudott először nyerni a Fehérvár ellen. A második újpesti időszakát pedig egy Zalaegerszeg elleni 3–2-es győzelemmel indította 2023 áprilisában, akkor ugyanúgy a 25. fordulóban vette át a csapatot, mint most. Az első újpesti idényét a 13. helyen zárta az akkor 16 csapatos élvonalban, a Honvéddal 9. lett, az Újesttel a második korszakában 2023 tavaszán nyolcadikként zárt. Most már alighanem egy 10. hellyel is elégedett lenne az idény végén.

Ami az NB I-es edzőváltásokat illeti, az előző idényben, a bajnokság közben összesen kilenc váltás volt, ebből három áprilisban, egy májusban. Most, március elején tartunk hatnál, viszont mivel azoknál a csapatoknál, melyek a bennmaradásért harcolnak, már volt váltás, így tömeges edzőváltás idén tavasszal talán már nem lesz… 

2025. szeptember 30.

Kisvárda

Gerliczki Máté helyett Révész Attila

2025. október 29.

Nyíregyháza

Szabó István helyett Bódog Tamás

2025. november 9.

Újpest

Damir Krznar helyett Bodor Boldizsár

2025. december 16. 

MTK 

Horváth Dávid helyett Pinezits Máté

2025. december 30.

Újpest

Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán

2026. március 6.

DVTK

Vladimir Radenkovics helyett Nebojsa Vignjevics

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN
AZ NB I ÁLLÁSA       
  1. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  2. ETO FC Győr

25

14

7

4

50–27

+23 

49 

  3. Debreceni VSC

25

12

7

6

39–30

+9 

43 

  4. Kisvárda

25

11

5

9

31–37

–6 

38 

  5. Zalaegerszegi TE

25

10

8

7

38–31

+7 

38 

  6. Paksi FC

25

10

7

8

46–37

+9 

37 

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  8. Újpest FC

25

8

6

11

33–41

–8 

30 

  9. Nyíregyháza Spartacus

25

7

7

11

34–43

–9 

28 

10. MTK Budapest

25

7

6

12

45–54

–9 

27 

11. Diósgyőri VTK

25

5

10

10

33–40

–7 

25 

12. Kazincbarcika

25

4

2

19

21–52

–31 

14 

 

