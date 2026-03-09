Nemzeti Sportrádió

Idén a Puskás Arénában rendezik a Football Forum Hungaryt

M. B.M. B.
2026.03.09. 16:37
Április 20-22. között a Puskás Arénában kerül sorra a közép-európai régió futballszakmai, illetve üzleti találkozójának számító Football Forum Hungary – olvasható a szervezők lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a Puskás Arénában rendezik május végén a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét. A szervezők szerint a tavalyi esemény bebizonyította, hogy a FFH mára már a régió legfontosabb futballipari találkozójává nőtte ki magát: a 2025-ös rendezvényen több mint 750 szakmabeli vett részt közel 60 országból, több mint nyolcvan előadót lehetett meghallgatni, továbbá több mint hatvan európai futballklub képviseltette magát az eseményen.

Az idei Football Forum Hungary még több élménnyel, kapcsolatépítéssel és kísérőprogrammal jelentkezik – ígérik a szervezők. A cél, hogy a FFH 2026 erősítse a „nemzetközi üzleti kapcsolatok létrejöttét, a futballüzleti szereplők közötti együttműködések gyorsítását, valamint a kelet–nyugati futballpiacok közötti híd szerepét”. A szakmai programok mellett számos olyan esemény is lesz, melyek célja a „kapcsolatépítés és az élményalapú közösségi jelenlét erősítése”. Ilyen lesz például a „FFH Elit League” névre keresztelt labdarúgótorna is, amelyen a szakmai résztvevők (játékosmegfigyelők, elemzők, sportigazgatók, stb.) csapatként mérhetik össze tudásukat, de lesz afterparty és mezszépségverseny is.

„A Football Forum Hungary az elmúlt években bebizonyította, hogy a régióban valódi nemzetközi találkozóponttá vált. 2026-ban a Puskás Aréna különleges helyszínével, magas szintű szakmai programmal és élményalapú kísérőeseményekkel szeretnénk új szintre emelni konferenciát és még több üzleti kapcsolatot, tudást és inspirációt adni a futballipar szereplőinek” – olvasható a közleményben.

 

konferencia Puskás Aréna Football Forum Hungary
