Nemzeti Sportrádió

Raphinhának komoly anyagi és családi gondjai vannak – állítja 2002 világbajnoka

V. H. L.V. H. L.
2026.06.22. 11:38
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A 2002-es világbajnok Vampeta szerint Raphinha és családja komoly bajba került (Fotó: Getty Images)
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Raphinha foci vb 2026 Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 C-csoport magánélet Vampeta
Mind a családi élete, mind az anyagi helyzete válságos Raphinhának, a brazil válogatott és a Barcelona sztárjának – erről beszélt a 2002-ben a selecaóval világbajnoki címet szerző, jelenleg szakkommentátorként dolgozó Vampeta, aki szerint a remek szélső alig várja, hogy a szaúdi bajnokságban szereplő Al-Hilalhoz igazolhasson.

Úgy tűnik, a brazil válogatott sztárjának, Raphinhának a combsérülésénél is nagyobb gondjai vannak mostanában – írja a Globo. A legnagyobb brazil internetes portál értesülése Vampetától, a „kanárikkal” 2002-ben világbajnoki címet szerző, mostanában szakkommentátorként dolgozó egykori középpályástól származik, aki a Red Cast című műsorban beszélt arról, hogy a Barca-játékos családi élete és anyagi helyzete is válságos.

„Raphinának súlyos anyagi és családi problémái vannak, azért imádkozik, hogy az Al-Hilalhoz igazolhasson, az talán kihúzná a csávából” – mondta Vampeta, aki barcelonai forrásokra hivatkozta osztotta meg az információt az internet népével, amely azonnal reagált is a hírre – ki-ki a maga módján. 

Vajon igazat állít-e Vampeta Raphinha anyagi és családi problémáiról? (Fotó: Getty Images)

Volt, aki kétkedve fogadta a hírt, s arról beszélt, hogy az egész csak marketingfogás, míg mások hitetlenkedve kérdezték: hogy tud évente 13 millió eurót eltapsolni a futballista? Olyan is akadt természetesen, aki védelmébe vette Raphinhát, és Vampetát vonta kérdőre.

„Mi köze ehhez Vampetának? Hogyan avakozhat bele más magánéletébe ilyen durván?” – kérdezte az egyik hozzászóló. 

A játékos környezetéből egyelőre csak Raphinha egyik unokatestvérétől érkezett válasz a pletykára. „Barátom, ezeket a hazugságokat meg kell majd magyaráznod” – reagált Igor Padilha.

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Egyes források azt sem tartják kizártnak, hogy a Barca csillaga már pályára sem lép a világbajnokságon.
Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó1–1
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia0–1
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó0–1
Június 20., szombat, 2.30
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti3–0
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–BrazíliaX–X
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–HaitiX–X 
A C-CSOPORT PROGRAMJA
A C-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Brazília

2

1

1

4–1

+3 

4   

2. Marokkó

2

1

1

2–1

+1 

4   

3. Skócia

2

1

1

1–1

3   

4. Haiti

2

2

0–4

–4 

0   

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

 

Raphinha foci vb 2026 Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 C-csoport magánélet Vampeta
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