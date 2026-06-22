Elképesztő látvány, norvég megszállás: ezrek eveznek a Times Square-en – videó

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, A JÁTÉKNAP PROGRAMJA

J-CSOPORT

19.00: Argentína–Ausztria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

I-CSOPORT

23.00: Franciaország–Irak (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!