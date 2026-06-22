Nemzeti Sportrádió

Elképesztő látvány, norvég megszállás: ezrek eveznek a Times Square-en – videó

2026.06.22. 09:48
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Evező norvég szurkolók a Times Square-en (Fotó: AFP)
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Norvégia a labdarúgó-vb 2.fordulójában New Yorkban lép pályára Szenegál ellen, és a norvég szurkolók már a mérkőzés előtti este megszállták a város főterét, a Times Square-t és persze ott is bemutatták az elmaradhatatlan evezős rituálét.

 

 

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, A JÁTÉKNAP PROGRAMJA
J-CSOPORT
19.00: Argentína–Ausztria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban! 
I-CSOPORT
23.00: Franciaország–Irak (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

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