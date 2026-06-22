Erling Haalandtól várják a gólokat, de ez nem meglepő

Meg kell fékezni Erling Haalandot – ez lesz a szenegáliak legfőbb feladata New Yorkban. A 25 éves norvég csatár kiválóan kezdte a világbajnokságot, két góllal és nagyszerű játékkal vette ki a részét az Irak elleni 4–1-es győzelemből. Ezúttal is tőle várják a norvég gólokat, s biztosan nem lesz könnyű dolga az afrikaiak védelmének. Pape Thiaw, Szenegál szövetségi kapitánya a hírek szerint nem volt megelégedve a rutinos Kalidou Koulibaly franciák elleni teljesítményével, ugyanis képtelen volt tartani a villámgyors Kylian Mbappét, aki duplázott. Éppen ezért meglehet, hogy a nála tizenöt évvel fiatalabb Mamadou Sarr kezd a védelem közepén, neki kell megfékezni Erling Haalandot.

„Agresszív Szenegálra számítok, biztosan javítani akar a Franciaországtól elszenvedett vereség után – idézte a FIFA a 25 éves norvég csatárt. – Vélhetően lesz olyan időszak, amikor nagy nyomást helyez a kapunkra, szóval mindenre fel kell készülnünk. Jól kezdtük a világbajnokságot, de nyugodtnak kell maradnunk. Keményen dolgozunk, hogy egyre jobbak legyünk.”

Azért is lenne érthető döntés Kalidou Koulibaly kihagyása, mert combsérüléséből a közelmúltban épült fel, és a Franciaország elleni csoportmérkőzés volt április eleje óta az első meccs, amelyet végigjátszott. Habár Norvégiában mindenki boldog volt az Irak elleni győztes rajt miatt, Martin Ödegaard játéka sok kritikát kapott a hazai sajtótól.

„Ez ostobaság – mondta a norvég TV2-nek David Wolfe, a válogatott védője. – Ő az egyik legfontosabb játékosunk, minden idők egyik legjobb norvég futballistája. Tudjuk, milyen fontos számunkra.”

Kristian Thorstvedt is megvédte csapattársát, Martin Ödegaardot, kiemelte a pályán belüli és kívüli vezetői képességeit, míg Brede Hangeland, a válogatott sportkoordinátora arról beszélt, hogy a játékosok egyénileg még jobb teljesítményre képesek: „Ahogyan sok játékos, Martin Ödegaard is úgy érezte az Irak elleni mérkőzés után, hogy ennél jobbat tud nyújtani. Arra számítok, hogy a Szenegál elleni meccsen csapatként és egyénileg is jobbak leszünk.”

Bejárta a norvég sajtót, hogy Leo Östigard a világbajnokság alatt lett apuka, videóhívásban követte végig kisfia születését, majd a Norvég Labdarúgó-szövetségnek (NFF) így beszélt: „Egyszerűen lenyűgöző volt, a feleségem elképesztően ügyesen oldotta meg a feladatát, büszke vagyok rá. Amikor megláttam videón a kisfiamat, hatalmas boldogságot éreztem. Ez volt életem legszebb napja legnagyobb élménye. Boldog és büszke vagyok.”

Norvégia az előző nyolc mérkőzéséből csak egyszer nem kapott gólt, most kiváltképp kritikus a helyzet, mert Nicolas Jackson és Sadio Mané személyében kiváltképp veszélyes szenegáli csatárok rohamozzák majd a kaput.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

I-CSOPORT

Kedd, 2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1. Norvégia 1 1 – – 4–1 +3 3 2. Franciaország 1 1 – – 3–1 +2 3 3. Szenegál 1 – – 1 1–3 –2 0 4. Irak 1 – – 1 1–4 –3 0 AZ I-CSOPORT ÁLLÁSA

A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburger SV – Németország)

Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)

Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers FC – Skócia)

Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (PSG – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw