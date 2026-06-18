Nemzeti Sportrádió

Női labdarúgó vb-selejtező: Hollandiával játszik a magyar válogatott

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.18. 13:33
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Fotó: Török Attila
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A világranglistán tizedik helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó-válogatott a vb-pótselejtező első fordulójában.

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány együttese nem kiemeltként várta a csütörtöki nyoni sorsolást, amelyen kiderült, hogy hazai pályán kezd a hollandokkal.

A magyar nemzeti együttes – amely 45. a világranglistán – veretlenül nyerte meg selejtezőcsoportját, aminek köszönhetően visszajutott a Nemzetek Ligája B-divíziójába és továbbjutott a vb-selejtező rájátszásába.

A jövő évi, brazíliai tornán 11 európai válogatott részvétele van garantálva, további egy pedig interkontinentális pótselejtezőn juthat ki. Eddig a Nemzetek Ligája A-divíziójának négy csoportgyőztese vb-résztvevő, a rájátszásban pedig a magyarral együtt 32 nemzet lesz érdekelt.

A hollandok elleni pótselejtezőt október 7. és 13. között kell lejátszani, a visszavágóra Hollandiában kerül sor. A 1. és 2. ágról továbbjutó nyolc-nyolc csapatot összesorsolják majd a rájátszás második körében, amelynek meccseit november 26. és december 5. között rendezik meg.

A második forduló nyolc győztese közül a selejtezők eredményei alapján a hét legjobb kijut a világbajnokságra, míg a nyolcadik a jövő februári interkontinentális selejtezőn lesz érdekelt.

 

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