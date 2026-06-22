Vampeta szerint Raphinhának komoly anyagi és családi gondjai vannak

Úgy tűnik, a brazil válogatott sztárjának, Raphinhának a combsérülésénél is nagyobb gondjai vannak mostanában – írja a Globo. A legnagyobb brazil internetes portál értesülése Vampetától, a „kanárikkal” 2002-ben világbajnoki címet szerző, mostanában szakkommentátorként dolgozó egykori középpályástól származik, aki a Red Cast című műsorban beszélt arról, hogy a Barca-játékos családi élete és anyagi helyzete is válságos.