Nemzeti Sportrádió

Vampeta szerint Raphinhának komoly anyagi és családi gondjai vannak

V. H. L.V. H. L.
2026.06.22. 11:44
Címkék
Raphinha foci vb 2026 Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 C-csoport Vampeta
Mind a családi élete, mind az anyagi helyzete válságos Raphinhának, a brazil válogatott és a Barcelona sztárjának – erről beszélt a 2002-ben a selecaóval világbajnoki címet szerző, jelenleg szakkommentátorként dolgozó Vampeta, aki szerint a remek szélső alig várja, hogy a szaúdi bajnokságban szereplő Al-Hilalhoz igazolhasson.

Úgy tűnik, a brazil válogatott sztárjának, Raphinhának a combsérülésénél is nagyobb gondjai vannak mostanában – írja a Globo. A legnagyobb brazil internetes portál értesülése Vampetától, a „kanárikkal” 2002-ben világbajnoki címet szerző, mostanában szakkommentátorként dolgozó egykori középpályástól származik, aki a Red Cast című műsorban beszélt arról, hogy a Barca-játékos családi élete és anyagi helyzete is válságos.

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16 perce

Raphinhának komoly anyagi és családi gondjai vannak – állítja 2002 világbajnoka

Vampeta szerint a sérült brazil sztár azért imádkozik, hogy a Barcelonától az Al-Hilalhoz igazolhasson.


 

Raphinha foci vb 2026 Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 C-csoport Vampeta
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