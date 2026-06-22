Vampeta szerint Raphinhának komoly anyagi és családi gondjai vannak
Mind a családi élete, mind az anyagi helyzete válságos Raphinhának, a brazil válogatott és a Barcelona sztárjának – erről beszélt a 2002-ben a selecaóval világbajnoki címet szerző, jelenleg szakkommentátorként dolgozó Vampeta, aki szerint a remek szélső alig várja, hogy a szaúdi bajnokságban szereplő Al-Hilalhoz igazolhasson.
Úgy tűnik, a brazil válogatott sztárjának, Raphinhának a combsérülésénél is nagyobb gondjai vannak mostanában – írja a Globo. A legnagyobb brazil internetes portál értesülése Vampetától, a „kanárikkal” 2002-ben világbajnoki címet szerző, mostanában szakkommentátorként dolgozó egykori középpályástól származik, aki a Red Cast című műsorban beszélt arról, hogy a Barca-játékos családi élete és anyagi helyzete is válságos.
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