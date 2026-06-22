Női röplabda Európa-liga: Szombaton és jövő szerdán játssza elődöntőjét a magyar válogatott

A magyar szövetség tájékoztatása alapján a mérkőzés 18 órakor kezdődik majd a Messzi István Sportcsarnokban, ott, ahol a nemzeti együttes az alapszakaszban az észteket és a horvátokat is legyőzte.

A visszavágó jövő szerdán lesz Örebróban, annak a találkozónak még nincs pontos kezdési időpontja.

Az új lebonyolítási rendszer szerint az a csapat jut döntőbe, amely mindkét mérkőzést megnyeri, vagy - amennyiben egy-egy, bármilyen különbségű magyar és svéd győzelem születik - a második összecsapás utáni, 15 pontig tartó aranyjátszmában diadalmaskodik.

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány tavaly ezüstérmes együttese hibátlan mérleggel a harmadik helyen zárta az alapszakaszt, miután a portugálokat, az északmacedónokat, az észteket, a horvátokat, a montenegróiakat és a koszovóiakat is legyőzte. A nemzeti csapat elődöntőbe kerülésével kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra is.

A másik ágon a szettveszteség nélkül első szlovénok a szlovákokkal csatáznak majd a szintén oda-visszavágós fináléért, amely július 8-án és 11-én vagy 12-én lesz.