Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Európa-liga: Szombaton és jövő szerdán játssza elődöntőjét a magyar válogatott

2026.06.22. 12:25
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Szombaton Kecskeméten játszik a női válogatott (Fotó: Kovács Péter)
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A magyar női röplabda-válogatott szombaton Kecskeméten fogadja a svéd csapatot az Európa-liga elődöntőjének első összecsapásán.

A magyar szövetség tájékoztatása alapján a mérkőzés 18 órakor kezdődik majd a Messzi István Sportcsarnokban, ott, ahol a nemzeti együttes az alapszakaszban az észteket és a horvátokat is legyőzte.

A visszavágó jövő szerdán lesz Örebróban, annak a találkozónak még nincs pontos kezdési időpontja.

Az új lebonyolítási rendszer szerint az a csapat jut döntőbe, amely mindkét mérkőzést megnyeri, vagy - amennyiben egy-egy, bármilyen különbségű magyar és svéd győzelem születik - a második összecsapás utáni, 15 pontig tartó aranyjátszmában diadalmaskodik.

Alessandro Chiappini szövetségi kapitány tavaly ezüstérmes együttese hibátlan mérleggel a harmadik helyen zárta az alapszakaszt, miután a portugálokat, az északmacedónokat, az észteket, a horvátokat, a montenegróiakat és a koszovóiakat is legyőzte. A nemzeti csapat elődöntőbe kerülésével kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra is.

A másik ágon a szettveszteség nélkül első szlovénok a szlovákokkal csatáznak majd a szintén oda-visszavágós fináléért, amely július 8-án és 11-én vagy 12-én lesz.

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Eredményességünknek köszönhetően kijutottunk a következő Európa-bajnokságra.

 

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