Kézilabda: a Tatabánya nem kapott szabadkártyát a BL-be, a Szeged és az FTC igen

Mint ismert, a férfi Bajnokok Ligájában 16 helyett immár 24 csapat alkotja a csoportkör mezőnyét, köztük a magyar bajnok Veszprém és a szövetségtől szabadkártyát kapó Szeged. Nem kapta meg viszont az indulási jogot a Tatabánya, amely ugyancsak szabadkártyát (felminősítést) kérvényezett a sorozatba, így az Európa-ligában vehet majd részt. Ugyancsak nem fogadták el az izlandi Valúr és a norvég Elverum felminősítési kérelmét.

A nőknél továbbra is 16 csapat alkotja a csoportkört, miközben a lebonyolítás is változatlan marad: a mezőnyben természetesen már alanyi jogon ott van a Győr, amely mellett a Ferencváros is szerepelhet a sorozatban, miután a szövetség jóváhagyta a szabadkártyára vonatkozó kérelmét. Egyedül a norvég Molde kérelmét nem fogadták el a döntéshozók.

A csoportkör sorsolását mindkét nem esetében június 26-án 11 órától rendezik Bécsben. A sorozat a nőknél szeptember 5-én és 6-án, férfiaknál pedig szeptember 9-én és 10-én veszi kezdetét a csoportkör első fordulójával.

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

Fix helyes csapatok

HC Zagreb (horvát), Aalborg (dán), Barça (spanyol), Paris Saint-Germain (francia), SC Magdeburg (német), One Veszprém HC (magyar), Kolstad (norvég), Industria Kielce (lengyel), Sporting CP (portugál), CS Dinamo Bucuresti (román)

Az Európa-liga 2025–2026-os idényének győztese

MT Melsungen (német)

Szabadkártyát kapott

SAH Aarhus (dán), GOG (dán), HBC Nantes (francia), Montpellier (francia), Füchse Berlin (német), OTP Bank-PICK Szeged (magyar), Orlen Wisla Plock (lengyel), FC Porto (portugál), Vardar (északmacedón), Celje (szlovén), Partizan (szerb), Kriens-Luzern (svájci), Kristianstad (svéd)

Nem kapott szabadkártyát

MOL Tatabánya KC (magyar), Elverum (norvég), Valúr (izlandi)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

Fix helyes csapatok

Podravka (horvát), Team Esbjerg (dán), Brest Bretagne (francia), Metz (francia), Blomberg-Lippe (német), Györi Audi ETO KC (magyar), Buducsnoszt (montenegrói), Storhamar (norvég), Gloria Bistrita (román), Krim Ljubljana (szlovén)

Szabadkártyát kaptak

Odense (dán), Nyköbing (dán), Borussia Dortmund (német), FTC-Rail Cargo Hungaria (magyar), Sola (norvég), CSM Bucuresti (román)

Nem kapott szabadkártyát

Molde (norvég)