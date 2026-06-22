Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Piros Zsombor nyert a selejtezőben

2026.06.22. 13:20
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Piros Zsombor (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon 2026 selejtező Ivan Ivanov Piros Zsombor 1. forduló
Nem jelentett különösebb problémát a bolgár Ivan ivanov legyőzése a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének 1. fordulójában, a magyar játékos 6:2, 6:2-re diadalmaskodott.

Gond nélkül vette az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A világranglistán 172. játékos ötödször indult el a háromkörös londoni kvalifikációban, ahol 2022-ben és 2023-ban csak egy győzelemre volt a főtáblától a selejtezőnek hagyományosan otthont adó külső helyszínen, Roehamptonban. 

Hétfői ellenfele a 17 éves bolgár Ivan Ivanov volt, aki csak 650. a rangsorban, és tavaly megnyerte a tornát a juniorok között. Első találkozójukon a 26 éves magyar két brékkel hamar 5:1-re elhúzott, majd 27 perc után lezárta a nyitó szettet. A folytatásban Piros 1:1-nél brékelt, majd 5:2-nél is elvette a szabadkártyás bolgár adogatását, s utóbbi már egyben a győzelmet jelentette. A találkozó 58 percig tartott.

A kvalifikáció második körében a budapesti teniszező a hazai közönség előtt 23. kiemeltként szereplő Billy Harrisszel (140.) vagy az olasz Stefano Napolitanóval (241.) csap össze. 

A női selejtezőben magyar részről Gálfi Dalma érdekelt. A jövő hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna.

TENISZ
WIMBLEDON
FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ
1. forduló
Piros Zsombor–Ivan Ivanov (bolgár) 6:2, 6:2

 

Wimbledon 2026 selejtező Ivan Ivanov Piros Zsombor 1. forduló
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