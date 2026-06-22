Wimbledon: Piros Zsombor nyert a selejtezőben

Gond nélkül vette az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A világranglistán 172. játékos ötödször indult el a háromkörös londoni kvalifikációban, ahol 2022-ben és 2023-ban csak egy győzelemre volt a főtáblától a selejtezőnek hagyományosan otthont adó külső helyszínen, Roehamptonban.

Hétfői ellenfele a 17 éves bolgár Ivan Ivanov volt, aki csak 650. a rangsorban, és tavaly megnyerte a tornát a juniorok között. Első találkozójukon a 26 éves magyar két brékkel hamar 5:1-re elhúzott, majd 27 perc után lezárta a nyitó szettet. A folytatásban Piros 1:1-nél brékelt, majd 5:2-nél is elvette a szabadkártyás bolgár adogatását, s utóbbi már egyben a győzelmet jelentette. A találkozó 58 percig tartott.

A kvalifikáció második körében a budapesti teniszező a hazai közönség előtt 23. kiemeltként szereplő Billy Harrisszel (140.) vagy az olasz Stefano Napolitanóval (241.) csap össze.

A női selejtezőben magyar részről Gálfi Dalma érdekelt. A jövő hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna.

TENISZ

WIMBLEDON

FÉRFI EGYES, SELEJTEZŐ

1. forduló

Piros Zsombor–Ivan Ivanov (bolgár) 6:2, 6:2