NS-infó: távozik a Nafta magyar sikeredzője, Bozsik József

A Nemzeti Sport Szlovéniából származó információi szerint eldőlt, hogy a következő, élvonalbeli idényben már nem Bozsik József lesz az NK Nafta vezetőedzője, a csapatot az élvonalba egy év szünet után visszajuttató szakember a szerződése lejártával távozik a klubtól.

Az Aranycsapat legendás játékosának, Bozsik Józsefnek az unokája, illetve a volt szövetségi kapitány, Bozsik Péter fia értesüléseink szerint több ajánlatot is kapott Magyarországról és Szlovéniából is, mióta osztályozón – a bajnokságban elért 2. hely után – sikerült kivívnia a feljutást az NK Naftával. A 38 éves szakembert a lendvaiak is szerették volna megtartani, de úgy tudjuk, nem született megállapodás vele a szerződéshosszabbításról, egyelőre kérdés, hol folytatja edzői pályafutását.

Bozsik József 2023 júliusa óta 106 meccsen irányította a Naftát, a mérlege 53 győzelem, 21 győzelem, 32 vereség.