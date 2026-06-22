Nemzeti Sportrádió

NS-infó: távozik a Nafta magyar sikeredzője, Bozsik József

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.22. 12:50
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Bozsik József távozik a lendvaiaktól (Fotó: NK Nafta, archív)
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Bozsik József Szlovénia NK Nafta
Információink szerint távozik Lendváról az NK Naftát az élvonalba visszajuttató magyar vezetőedző, Bozsik József.

 

A Nemzeti Sport Szlovéniából származó információi szerint eldőlt, hogy a következő, élvonalbeli idényben már nem Bozsik József lesz az NK Nafta vezetőedzője, a csapatot az élvonalba egy év szünet után visszajuttató szakember a szerződése lejártával távozik a klubtól.

Az Aranycsapat legendás játékosának, Bozsik Józsefnek az unokája, illetve a volt szövetségi kapitány, Bozsik Péter fia értesüléseink szerint több ajánlatot is kapott Magyarországról és Szlovéniából is, mióta osztályozón – a bajnokságban elért 2. hely után – sikerült kivívnia a feljutást az NK Naftával. A 38 éves szakembert a lendvaiak is szerették volna megtartani, de úgy tudjuk, nem született megállapodás vele a szerződéshosszabbításról, egyelőre kérdés, hol folytatja edzői pályafutását.

Bozsik József 2023 júliusa óta 106 meccsen irányította a Naftát, a mérlege 53 győzelem, 21 győzelem, 32 vereség.

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Bozsik József vezetőedző együttese az idegenbeli 0–0 után vasárnap Lendván gyakorlatilag az utolsó pillanatban döntötte el a csatát.

 

Bozsik József Szlovénia NK Nafta
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