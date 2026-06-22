Nagyváradról érkezett a Csíkszereda harmadik nyári szerzeménye

Két kecskeméti játékos, Szabó Alex és Czékus Ádám után Nagyváradról érkezett az FK Csíkszereda harmadik nyári igazolása, Albert Stahl személyében. A 27 éves, aradi születésű játékos egy mindkét szélen bevethető támadó, aki a legutóbbi két szezont a másodosztályban töltötte ugyan, előtte azonban 114 Superliga-mérkőzésen szerepelt és 4 gólt szerzett az UTA, az Astra Giurgiu (amellyel 2021-ben Román Kupa-döntőt játszott) és a Rapid színeiben. Stahl az előző idényben 25 tétmérkőzésen lépett pályára a Liga 2 negyedik helyén végző FC Bihor-ban, 7 góllal és 6 gólpasszal segítve a váradi együttest.