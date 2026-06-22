Nemzeti Sportrádió

Nagyváradról érkezett a Csíkszereda harmadik nyári szerzeménye

B. M.B. M.
2026.06.22. 12:42
Albert Stahl az FK Csíkszeredánál folytatja (Fotó: Facebook/FK Csíkszereda)
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labdarúgás Nagyvárad Csíkszereda
A 27 esztendős aradi születésű játékos a legutóbbi két szezont a román második ligában töltötte, de korábban több mint százszor pályára lépett az első vonalban is.

Két kecskeméti játékos, Szabó Alex és Czékus Ádám után Nagyváradról érkezett az FK Csíkszereda harmadik nyári igazolása, Albert Stahl személyében. A 27 éves, aradi születésű játékos egy mindkét szélen bevethető támadó, aki a legutóbbi két szezont a másodosztályban töltötte ugyan, előtte azonban 114 Superliga-mérkőzésen szerepelt és 4 gólt szerzett az UTA, az Astra Giurgiu (amellyel 2021-ben Román Kupa-döntőt játszott) és a Rapid színeiben. Stahl az előző idényben 25 tétmérkőzésen lépett pályára a Liga 2 negyedik helyén végző FC Bihor-ban, 7 góllal és 6 gólpasszal segítve a váradi együttest.

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labdarúgás Nagyvárad Csíkszereda
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