Bemutatjuk a Cruz Azul edzőközpontját – a mexikói futball egyik legnépszerűbb klubjánál jártunk

Kevés klub visel akkora történelmi terhet a vállán, mint a Cruz Azul: a mexikói futball egyik legnépszerűbb egyesületének nevét évtizedeken át összekapcsolták a „cruzazulear” fogalmával, vagyis a legfájdalmasabb összeomlásokkal és elveszített döntőkkel, valamint az elmúlt évtizedek gazdasági visszaéléseivel.

A klub bázisán, a La Norián azonban olyan kép tárul a látogató elé, amely az együttes legutóbbi sikereinek köszönhetően kezdi levetkőzni a bélyegeket, miközben továbbra is büszkén őrzi munkásgyökereit és különleges identitását. Hétfői címlapsztorinkat itt elolvashatja: