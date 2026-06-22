Nemzeti Sportrádió

Bemutatjuk a Cruz Azul edzőközpontját – a mexikói futball egyik legnépszerűbb klubjánál jártunk

B. L.B. L.
2026.06.22. 11:00
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foci vb 2026 Mexikó Cruz Azul
Kevés klub visel akkora történelmi terhet a vállán, mint a Cruz Azul: a mexikói futball egyik legnépszerűbb egyesületének nevét évtizedeken át összekapcsolták a „cruzazulear” fogalmával, vagyis a legfájdalmasabb összeomlásokkal és elveszített döntőkkel, valamint az elmúlt évtizedek gazdasági visszaéléseivel.

A klub bázisán, a La Norián azonban olyan kép tárul a látogató elé, amely az együttes legutóbbi sikereinek köszönhetően kezdi levetkőzni a bélyegeket, miközben továbbra is büszkén őrzi munkásgyökereit és különleges identitását.

Hétfői címlapsztorinkat itt elolvashatja:

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Cement és labda a melósok klubjában.

 

 

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