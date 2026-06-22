Megérkezett Zalaegerszegre az új vezetőedző, Filipe Celikkaya, a Fraditól pedig csatár érkezik – NS-infó

Múlt pénteken a Nemzeti Sport adta hírül először, hogy a 41 éves portugál Filipe Celikkaya követheti a ZTE FC vezetőedzői posztján a bukaresti Dinamóhoz távozott Nuno Campost – értesülésünket a hétvégén a vezető portugál sportlap, az A Bola is megerősítette.

Úgy tudjuk, a szakember megérkezett a klubhoz, hamarosan be is mutatják, és az első nyári edzést hétfőn már ő tartja a csapatnak. Információink szerint egy erőnléti edző és további két segítő érkezik vele együtt a ZTE FC-hez.

Filipe Celikkaya korábban volt a Benfica U15-ös gárdájának vezetőedzője és irányította a Sporting CP B-csapatát is abban az időszakban, amikor az első csapatot Ruben Amorim vezette. Celikkaya 2024-ben távozott a Sportingtól, 2025 januárjától a Chicago Fire szakmai stábjában dolgozott, az Egyesült Államokból érkezett Zalaegerszegre.

Értesüléseink szerint a Ferencvárostól érkező új szerzemény is a csapattal kezdi a nyári felkészülést: a ZTE szerződteti az FTC 17 éves, U17-es válogatott támadóját, Kiss Máté Dénest, aki a hónap elején a Sampdoriánál is járt tesztelésen (már akkor jeleztük, hogy az NB I-ből is érdeklődnek iránta), és bár az olasz klubnál visszavárták volna, a ZTE olyan szakmai koncepciót vázolt elé, ami miatt a zalaegerszegi folytatás mellett döntött.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)

Kiszemeltek: Kiss Máté Dénes (Ferencváros U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)

Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)