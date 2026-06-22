Nemzeti Sportrádió

Megérkezett Zalaegerszegre az új vezetőedző, Filipe Celikkaya, a Fraditól pedig csatár érkezik – NS-infó

P. K.P. K.
2026.06.22. 12:11
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Filipe Celikkaya az Egyesült Államokból érkezett Zalaegerszegre (Fotó: archív)
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ZTE NB I Kiss Máté Dénes Filipe Celikkaya
A múlt héten a Nemzeti Sport Online-on írtunk először arról, hogy a portugál Filipe Celikkaya lehet a ZTE FC új vezetőedzője – úgy tudjuk, a szakember már meg is érkezett a klubhoz, ma már ő tartja az első edzést, hamarosan be is jelenthetik a kinevezését.

 

Múlt pénteken a Nemzeti Sport adta hírül először, hogy a 41 éves portugál Filipe Celikkaya követheti a ZTE FC vezetőedzői posztján a bukaresti Dinamóhoz távozott Nuno Campost – értesülésünket a hétvégén a vezető portugál sportlap, az A Bola is megerősítette.

Úgy tudjuk, a szakember megérkezett a klubhoz, hamarosan be is mutatják, és az első nyári edzést hétfőn már ő tartja a csapatnak. Információink szerint egy erőnléti edző és további két segítő érkezik vele együtt a ZTE FC-hez.

Filipe Celikkaya korábban volt a Benfica U15-ös gárdájának vezetőedzője és irányította a Sporting CP B-csapatát is abban az időszakban, amikor az első csapatot Ruben Amorim vezette. Celikkaya 2024-ben távozott a Sportingtól, 2025 januárjától a Chicago Fire szakmai stábjában dolgozott, az Egyesült Államokból érkezett Zalaegerszegre.

Értesüléseink szerint a Ferencvárostól érkező új szerzemény is a csapattal kezdi a nyári felkészülést: a ZTE szerződteti az FTC 17 éves, U17-es válogatott támadóját, Kiss Máté Dénest, aki a hónap elején a Sampdoriánál is járt tesztelésen (már akkor jeleztük, hogy az NB I-ből is érdeklődnek iránta), és bár az olasz klubnál visszavárták volna, a ZTE olyan szakmai koncepciót vázolt elé, ami miatt a zalaegerszegi folytatás mellett döntött. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatérhetnek: Németh Ervin (NK Nafta– Szlovénia)
Kiszemeltek: Kiss Máté Dénes (Ferencváros U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria)
Távozók: Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Mim Gergely (lejár a szerződése), Papp Csongor (lejár a szerződése), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (brazil, Goianiense – Brazília)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Akpe Victory (nigériai, Benfica – Portugália, Rangers FC – Skócia)

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Kiss Máté Dénes már el is utazott a Sampdoriához, de az NB I-ből is van iránta érdeklődés.

 

 

ZTE NB I Kiss Máté Dénes Filipe Celikkaya
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