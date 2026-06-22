Kopasz Bálint szerint a bajnok viselkedjen férfiként!

– Tavaly év végén úgy nyilatkozott, idén visszatérne a kajak ketteshez, és Opavszky Márkkal szeretné kiharcolni a világversenyeken való indulás jogát. Nem sokkal az áprilisi válogató előtt azonban úgy döntöttek, mégsem teszik próbára magukat. Mi történt?

– Decemberben nagyon jól sikerült az összeülésünk Szerbiában, akkor arra jutottunk, hogy idén megpróbáljuk a párost. Tavasszal Márk sajnos betegséggel bajlódott, elég gyengének érezte magát. Három közös edzést tartottunk, s tudva, hogy mennyire erős a hazai mezőny, beláttuk, ezúttal ez biztosan kevés lesz, közös megegyezéssel határoztunk úgy, hogy ezt egyelőre hagyjuk. De nem mondtunk le az egységünkről, csupán későbbre ütemezzük.

– Így maradt a K–1 ötszáz és ezer méter a szegedi válogatóversenyre. Mindkét számban aranyérmet nyert.

– Nagyobb hangsúlyt fektettünk az állóképesség-fejlesztésre, arra számítva, hogy így könnyebben nyerek itthon, mint egy évvel ezelőtt. Keményebb felkészülést tudtam magam mögött, sérülésektől és betegségektől mentesen, a várakozásaim szerencsére beigazolódtak, magabiztosan győztem.

– A szegedi világkupaversenyen ezüst­érmes lett, nyolc századmásodperccel lemaradva a portugál klasszistól, Fernando Pimentától. A sorozat következő állomásán, Brandenburgban sikerült felállnia a dobogó tetejére. Miként élte meg a történteket?

– Mindkét versenyen nagyon jó formában kajakoztam. Hazai közönség előtt, a kedvenc pályámon nem is lehetett más a cél, mint a győzelem, és kiváló időt is mentem, viszont Pimenta zseniális formában volt, csupán hajszállal maradtam le tőle. Idestova tíz éve csatázunk már egymással, számos olyan versenyen vagyunk túl, amelyen csak centiméterek döntenek arról, melyikünk diadalmaskodik, ezúttal az ő oldalára billent a mérleg nyelve. Brandenburg jobban alakult, mint ahogyan vártam, a hideg idő általában nem kedvez nekem, mondhatni, extrém körülmények között versenyeztünk, de szerencsére jól sikerült a futam. Valószínűleg az is segített, hogy itt már az új hajómmal szerepeltem, amely gyorsabb, nagyobb, mint az előző.

– Ha jól tudom, a portugáliai Európa-bajnokságon problémák adódtak vele…

– Az óceánpart közelsége miatt rendszeresen nagy szél nehezítette meg a dolgunkat. A bemelegítést követően feltettem a hajómat az egyik kenus lányé mellé, gondosan lekötve – ebben nincs semmi szokatlan, mindig odatesszük, ahol van hely. Ám amikor ő kivette a hajóját, nem kötötte vissza az enyémet, így a szél egyből leverte. Az eleje teljesen szétrepedt, ez egy nappal a verseny előtt nagyon rosszul jött, mentálisan megzavart. Elvittem a hajógyártó céghez, kijavították a hibát, szinte fel sem tűnt, hogy bármi történt volna, viszont a bemelegítésnél láttam, hogy áll a víz benne, tehát valahol továbbra is szivárgott. Az előfutamban még így mentem, de új hajóra volt szükségem. Tudni kell, hogy nincs két ugyanolyan, teljesen más beállításokkal kaptam egyet. Nagy fejtörést okoztam a cégnek, és engem is megzavart, lehet, ez a kevés hiányzott az Európa-bajnoki címhez.

– A döntőben fél távnál a negyedik helyen haladt, aztán behozta a lemaradását a címvédő Pimentával szemben, megelőzte, viszont a fehérorosz Vlagyiszlav Kravec meglepetésre megnyerte az Eb-t.

– A teljesítményemmel alapvetően elégedett vagyok, az eredménnyel nem, mert győzni szerettem volna. Örülök, hogy Pimentát megvertem hazai közönség előtt, annak viszont kevésbé, hogy a fehérorosz srác a semmiből elvitte az aranyat. Nem volt szép, amit csinált, Pimenta „vizén ült”, tehát a hullámán utazott, aminek húzóereje van, több száz métert haladhatott úgy, hogy tartalékolt, és így több ereje maradt a végére. Ez szabályos, de szerintem nem sportszerű. Ez a királyok viadala, ha valaki eljut a döntőig, viselkedjen férfiként, és ne „vizezzen”. Ez nem méltó a bajnokhoz.

– Hogy tekint a szezon folytatására?

– A héten elkezdjük a nyolchetes intenzív felkészülést a világbajnokságra, az edzésterv és a program már megvan. Kemény lesz, a nagy meleg fokozott terhelést jelent a szívnek, a vérkeringésnek. Tóth Dávid szövetségi kapitánnyal egyeztetve arra jutottunk, hogy kihagyom a júliusi, montreali világkupaversenyt, mert nem lenne jó félbeszakítani a minőségi felkészülést. Természetesen azt szeretnénk, hogy jól sikerüljön augusztus végén a poznani vébé, remélhetőleg ott leszek a legjobbak között, a cél az, hogy dobogóra álljak az egyre erősödő mezőnyben.