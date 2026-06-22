A hosszabbítások után körvonalazódik a Nyíregyháza kerete

Hosszabbított három játékosával a Nyíregyháza Spartacus: a kapus Tóth Balázs 2030-ig, a védő Vane Jovanov 2028-ig írt alá, míg a hátvédként és szélsőként is bevethető Májer Milán 2027-ig a Szpariban marad.

Tóth Balázs hosszú távú szerződése is jelzi, hogy már egészséges. A 22 éves futballista még a Karcag elleni, tavaly júliusi felkészülési mérkőzésen sérült meg, elszakadt az elülső keresztszalagja, meg is kellett műteni. A hosszú rehabilitáció után idén márciusban visszatért, a Nyíregyháza Spartacus II-ben szerepelt négy bajnokin, először a március 22-i, Kisvárda Master Good II elleni (0–2) NB III-as összecsapáson állt a kapuban.

„A klub vezetősége a súlyos sérülésem után is hosszú távú szerződést kínált, ami erős visszacsatolás arról, hogy számolnak velem – mondta lapunknak Tóth Balázs. – Jó érzéssel töltött el, hogy a klub meg akar tartani. Már teljesen egészséges vagyok, nyilván a meccsek hiányoznak, de ezeket a felkészülés alatt pótolhatjuk, ám hogy pontosan miként és mennyi terhelést kapok, arról egyelőre nem volt szó. A legfontosabb, hogy tökéletes állapotba kerüljek a bajnoki rajtig, úgy érzem, erre a következő egy hónapban lesz lehetőségem – a többi pedig rajtam múlik. A munkát csütörtökön kezdtük el, mindennap edzünk, pénteken és vasárnap kettő-kettő szerepelt a programban, szombaton csak egy. Teljes gázzal megyünk előre.”

Tóth Balázs mellett egyelőre két kapus szerepel a keretben, Bese Balázs és Molnár Mátyás: „Nem lehet más célom, mint első számú kapusnak lenni. Nagy a mozgás a keretünkben, és még biztosan lesz is, hiszek benne, hogy szép időszak előtt állunk.”

Májer Milán tavaly nyáron került Kecskemétről Nyíregyházára, s a klub élt opciós jogával, így a hátvéd 2027 nyaráig marad.

„Örülök, hogy a Nyíregyháza játékosa lehetek, jól érzem itt magam – mondta a 26 éves labdarúgó. – Az előző idényben sajnos sokat hagytam ki sérülések miatt, először kitisztították a térdemet, majd az izmom szakadt el részlegesen, így összesen csak tizenegy bajnokin játszhattam, annak viszont örülök, hogy így is összejött egy gól, és adtam két gólpasszt. Sokat dolgozunk, biztos vagyok benne, hogy a napi két edzésszám olykor majd felmegy háromra is az ausztriai edzőtáborban, de így van rendjén, meg kell alapoznunk az erőnlétünket. Remélem, elkerülnek a sérülések és sokat segítek majd a Szparinak abban, hogy kiváló idényt zárjunk.”

A klub keretében nagy a mozgás: eddig Hős Zsombor érkezett a Vasastól és Kaczvinszki Dominik kölcsönbe az Újpest FC-től, míg kölcsönből visszatért Alaxai Áron Paksról, Beke Péter Kecskemétről, Keresztes Krisztián a Dundee Unitedtől és Zan Medved a Slováckótól. Távozott Nyíregyházáról Eneo Bitri, Pavlosz Korrea, Kovács Dániel, Kovácsréti Márk és Nagy Dominik, míg visszatért klubjába kölcsönszerződése lejártával Dala Martin, Meldin Dreskovics, Farkas Ben­degúz és Muhamed Tijani, utóbbi már az Újpest FC légiósa.