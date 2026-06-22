Nemzeti Sportrádió

A Cruz Azul edzőközpontjában Istennel is lehet találkozni

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.22. 10:11
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Drága kincs a víz, de az uszoda nem hiányozhat a La Noria edzőközpontból sem, ahol minden a labdarúgók sikeres felkészülését szolgálja
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Kevés klub visel akkora történelmi terhet a vállán, mint a Cruz Azul: a mexikói futball egyik legnépszerűbb egyesületének nevét évtizedeken át összekapcsolták a „cruzazulear” fogalmával, vagyis a legfájdalmasabb összeomlásokkal és elveszített döntőkkel, valamint az elmúlt évtizedek gazdasági visszaéléseivel. A klub bázisán, a La Norián azonban olyan kép tárul a látogató elé, amely az együttes legutóbbi sikereinek köszönhetően kezdi levetkőzni a bélyegeket, miközben továbbra is büszkén őrzi munkásgyökereit és különleges identitását.

A nyári felkészülés első napján érkeztem meg a Cruz Azul edzőközpontjához, a La Noriához. A taxiból kiszállva magas kerítés, gondosan őrzött kapu, fegyveres biztonsági személyzet és egymás után érkező prémiumkategóriás autók garmadája fogadott, jelezve ezzel is, hogy Mexikó egyik legnagyobb futballklubjánál várnak vendégségbe. A játékosok egy része a délelőtti órákban még csak az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon vett részt, de a komplexum már ekkor élettelvolt teli: a létesítmény oldalában elhelyezett szurkolói bolt előtt sorban álltak a klub címeres felsőjét viselő emberek. A kapun belül Pablo Aparicio és Diego Solano, a klub kommunikációs osztályának vezető munkatársai vártak, tőlük az előttünk álló másfél órában nem egyszerű körbevezetést kaptam, közvetlenségüknek és nyitottságuknak hála bepillantást nyerhettem Mexikó harmadik legnagyobb klubjának mindennapjaiba.

A Cruz Azul története szorosan összefonódik a cementiparral. Az egyesületet 1927-ben alapították Hidalgo államban, Jasso városában, egy cementgyár munkásainak csapataként. A klub hosszú ideig az üzem és a köré szerveződő közösség szerves része volt, mielőtt a növekvő népszerűség és a sportági ambíciók Mexikóváros felé terelték a működését. Ez az „örökség” ma is meghatározza identitását: a címerében látható kereszt, a mindenhol jelen lévő Cemento Cruz Azul-feliratok, sőt még a kabalafigura is erre emlékeztet.

A csapat 1964-ben jutott fel az élvonalba, és szinte azonnal a mexikói futball meghatározó szereplőjévé vált. A hetvenes évek aranykorában hét bajnoki címet nyert, dominanciája pedig olyan látványos volt, hogy ekkor ragadt rá a máig használt La Máquina, vagyis a „gép” becenév. A Cruz Azul nemcsak Mexikóban, hanem nemzetközi szinten is tekintélyt szerzett: rekordot jelentő számú CONCACAF-serleget hódított el, 2001-ben első mexikói csapatként jutott el a Libertadores-kupa döntőjéig, s a Boca Juniors ellen csak tizenegyesekkel maradt alul. A Buenos Aires-i visszavágó után a La Bombonera közönsége állva tapsolta meg a mexikóiakat – ez a mai napig a klubtörténet egyik legbüszkébben emlegetett pillanata.

Gyönyörű serlegek: a Cruz Azul múltját bajnoki címek, nagy kupagyőzelmek teszik ragyogóvá
A cement jelenti a futballklub alapját, de a Cruz Azulnál a gyári munkásokat is családtagként fogadják

A szurkolók nem szégyellik, ha a riválisok gúnyolódnak

Alapítása óta gyakran emlegetik a Cruz Azult a melósok klubjaként. Szurkolótáborának jelentős része hagyományosan a társadalom alsóbb, kevésbé iskolázott rétegeihez tartozik, ami miatt a riválisok gyakran gúnyolják a csapatot. A kékeknél azonban ezt inkább büszkeségként élik meg: ez a proletariátussal összefonódó múlt különbözteti meg őket sok más mexikói élcsapattól – mint amilyen például az elitistaként beskatulyázott Club América.

Az elmúlt száz évben a klub kinőtte eredeti közegét. Ma már becslések szerint tizenhat-tizennyolc millió szurkolója van, közülük hat-nyolc millió az Egyesült Államokban él – nem véletlen, hogy a Cruz Azul kiemelt figyelmet fordít az észak-amerikai piacra, felkészülési mérkőzései jelentős részét ott rendezi. A csapat azonban olyan sikeres lett, hogy a szurkolói igényeket kiszolgálandó a hatvanas években át kellett költöztetni a fővárosba. A cementgyár ugyan továbbra is a legfontosabb támogató, a valóság sokkal árnyaltabb annál, mint amit a közvélekedés sugall: a klub vezetői szerint a futballcsapat működtetése a teljes vállalatcsoport költségvetésének mindössze három-négy százalékát teszi ki. A bevételek jelentős része tv-s jogdíjakból, szponzorációból, merchandisingból (ahogy a magyar sportközgazdasági szakemberek mondják: csecsebecse-kereskedelemből) és játékosértékesítésből érkezik.

Érdekes tapasztalat, hogy a magyar klubok az infrastruktúra terén semmivel sincsenek elmaradva egy olyan klubtól, amely a régió egyik legnagyobbja. A La Noriát 1994-ben adták át, a komplexum azóta is folyamatosan fejlődik. A klubnál büszkék arra, hogy az ország egyik legjobb edzőközpontját a bázisuknak tudhatják. A telephelyen két természetes füves pálya és egy műfüves játéktér található, ezek mellett pedig kisebb lelátók épültek, amelyek lehetővé teszik az utánpótlás-mérkőzések és az edzések kényelmes figyelemmel követését – merthogy a La Noria nem csupán az első keret otthona, az U15-ös korosztálytól kezdve több utánpótláscsapat is itt dolgozik naponta.

A közelmúltban felújított öltözők a modern európai klubokét idézik. Külön adat- és videóelemző részleg segíti a szakmai munkát, az átigazolásoknál pedig egyre nagyobb szerepet kapnak az analitikai módszerek. Az orvosi stábnak a legkorszerűbb diagnosztikai eszközök állnak a rendelkezésére, míg a konditeremben minden olyan felszerelés megtalálható, amelyre egy élcsapatnak szüksége lehet. A komplexum talán leglátványosabb része a fedett uszoda: a hatalmas, acélszerkezetes tető alatt elhelyezkedő medence nemcsak rehabilitációs célokat szolgál, hanem a játékosok regenerációjának is fontos eleme.

A takarítótól a játékosokig mindenki kézfogással köszön

Az edzőközpontban nagyjából háromszáz ember dolgozik. A klubvezetőség különösen büszke arra, hogy közösségként tekintenek a munkatársakra. Érkezésemkor egy olyan program zajlott éppen, amelynek keretében az alkalmazottak ingyenes egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt (minden hétre jut egy-egy ehhez hasonló akció), és az is feltűnő volt, hogy a takarítóktól a játékosokig mindenki köszönéssel vagy kézfogással üdvözölt – mindezek alapján hajlamos vagyok elhinni, hogy a családias, barátságos légkör errefelé nem csak üres lózung, amelyet oly sok klubnál hangoztatnak. Erre ráerősített az is, hogy – mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, bármiféle előzetes egyeztetés nélkül – válthattam néhány szót Joel Huiqui vezetőedzővel, valamint Iván Alonso sportigazgatóval. Mindketten szívélyesen fogadtak, ami jól illeszkedett ahhoz a légkörhöz, amelyet egész nap tapasztaltam. Különösen emlékezetes maradt Iván Alonso megjegyzése a májusban szerzett bajnoki cím kapcsán: az uruguayi szakember elmondása szerint nem érez nyomást az újabb trófeák megszerzése miatt, sokkal inkább felelősséget, hogy egy ilyen múltú és jelentőségű klub méltó módon szerepeljen.
A különböző beszélgetések során rendszerint szóba került a városi rivális Pumas ellen ünnepelt legutóbbi bajnoki cím. A klub történetének tizedik Liga MX-győzelmének különleges a jelentősége. A 2021-es elsőség ugyan megtörte a hosszú, huszonhárom évig tartó várakozást, sok szurkoló leginkább megkönnyebbülésként élte meg azt a sikert, a legfrissebb diadal viszont már valódi ünneplést hozott: a klubnál úgy érzik, ez a trófea nemcsak egy bajnoki címet jelentett, hanem az önbizalom visszaszerzését is eredményezte.

Cruzazulear – a futball egyik legfájdalmasabb kifejezése...

Kevés mexikói futballkifejezés ismert annyira, mint a „cruzazulear”. A szó évtizedeken keresztül azt jelentette, hogy valaki a legváratlanabb pillanatban bukik el egy már megnyertnek tűnő helyzetben. A kifejezés számos elveszített döntőből és fájdalmas összeomlásból született – elég csak a Club América elleni 2014-es legendás fináléra gondolni, amelyet a Cruz Azul úgy veszített el, hogy a 89. percben még kétgólos előny birtokában volt...

A klubnál azonban úgy érzik, ez az identitás lassan a múlté, mert a közelmúlt sikerei, a stabil irányítás és az egyre professzionálisabb működés új korszakot nyitott. A továbbiakban fontos mérföldkövet jelenthetne egy saját stadion, ami a hosszú távú tervek között szerepel, de Mexikóvárosban megfelelő területet találni rendkívül nehéz és költséges, ezért egyelőre marad az albérlet: a következő idényben a legendás Azték Stadionban játszik a csapat.

A Cruz Azulról sokan azt gondolják, hogy korlátlan pénzügyi lehetőségekkel rendelkezik a cementipari háttere miatt – az ellenfelek viccesen úgy tartják, hogy minden egyes petákot a cementes­zsákokból vesznek ki a klub működtetéséhez. Az egyesület ugyan költségvetésével a liga felső szegmenséhez tartozik, nem uralja a mezőnyt: a büdzsé szempontjából a harmadik és ötödik hely közé sorolható a mexikói klubok között, míg a bérkeret alapján ötödik. Ami a fizetéseket illeti, e legjobban keresők éves szinten két-két és fél millió dollárt visznek haza.

Különös vezetőségi modell: szövetkezeti irányítás zajlik

A Cruz Azul különlegessége szervezeti természetű, ugyanis nem klasszikus értelemben vett magántulajdonban lévő futballvállalkozásként, hanem olyan szövetkezeti modell részeként működik, amelynek gyökerei egészen a cementipari vállalat történetébe nyúlnak vissza. A Cooperativa Cruz Azul tagjai nem csupán tulajdonosai, hanem aktív alakítói is a klub működésének. A szövetkezetben minden tag azonos súlyú szavazati joggal rendelkezik, függetlenül attól, hogy milyen pozíciót tölt be vagy mekkora a befolyása a vállalat mindennapjaiban. A vezető testületeket és az elnököt a tagság választja, ami rendkívül ritka konstrukciónak számít a modern futball világában. Míg a legtöbb élklub esetében egy szűk tulajdonosi kör vagy egyetlen befektető hozza meg a stratégiai döntéseket, addig a Cruz Azul vezetőinek folyamatosan figyelembe kell venniük több száz szövetkezeti tag érdekeit és véleményét, ezáltal a megfelelési és az eredménykényszer hatalmas.

A Cruz Azul történetének egyik legsötétebb időszaka a korábbi vezetőséghez kapcsolódik. A 2020 előtti években nem a futball, hanem a korrupciós ügyek, rendőrségi nyomozások és belső hatalmi harcok kerültek a címlapokra. A központi figura Guillermo „Billy” Álvarez volt, aki több mint három évtizeden át irányította a szövetkezetet és a hozzá kapcsolódó vállalatcsoportot. A mexikói hatóságok vizsgálatai szerint a rendszerből több százmillió dollár tűnhetett el szabálytalan tranzakciók révén, pénzmosás és sikkasztás gyanúja is felmerült. A botrány éveken át árnyékot vetett a klub működésére, a Cruz Azul neve gyakran inkább a bűnügyi hírekben szerepelt, mint a sportrovatokban – a téma annyira felkapott, hogy nemrég került a mozikba a cementszövetkezetet és a hozzá kapcsolódó labdarúgócsapatot övező viharos pénzügyi történetet, vezetési válságot és korrupciós botrányokat feltáró dokumentumfilm „Azul Oscuro, Azul Celeste” címmel. 

Múlt és jelen: a cementgyári pálya után fantasztikus edzőközpont lett a Cruz Azul sikeres labdarúgóinak otthona (Fotó: AFP)

Két bajnoki cím, több siker feledteti el a sötét múltat

A jelenlegi vezérkar szerint a 2020-as adminisztrációváltás óta fokozatosan sikerült stabilizálni a helyzetet, visszaszerezni a szurkolók bizalmát, és ismét a futballra helyezni a hangsúlyt. A La Noriában járva egyértelműen az volt az érzésem, hogy a klubnál lezártnak tekintik a sötét múltat, és inkább arra koncentrálnak, hogy a Cruz Azul neve újra a sikereket, ne pedig a botrányokat jelentse. Jó úton haladnak, hiszen az elmúlt hat esztendőben kétszer lett bajnok, egyszer CONCACAF Bajnokok Ligája-győztes és kétszer hódította el a bajnokok bajnokának járó Campeón de Campeonesért járó trófeát. 
Diego Solano a látogatás végén mosolyogva jegyezte meg, hogy az edzőközpont különleges helyen fekszik. Az egyik oldalán temető található, a másikon kolostor, középen pedig a futballpályák.

 „Három hely, ahol találkozni lehet Istennel” – mondta.

Mindez jól érzékelteti, milyen különleges helyet foglal el a Cruz Azul a mexikói futballban. Egy klub, amely egyszerre őrzi munkásgyökereit, próbálja maga mögött hagyni a botrányok korszakát, új identitást épít, miközben a közössége ismét hisz abban, hogy a legszebb évek még előttük állnak.

Joel Huiqui személye talán mindennél jobban szimbolizálja azt az utat, amelyet a Cruz Azul jelenlegi vezetői kijelöltek. A korábbi védő játékosként éveken át szolgálta a klubot, visszavonulása után pedig türelmesen végigjárta a ranglétrát: az U13-as csapatnál kezdett dolgozni, majd korosztályról korosztályra haladva építette edzői pályafutását a klubon belül. Mire elérkezett a nagy lehetőség, már pontosan ismerte a Cruz Azul működését, kultúráját és azt a közeget, amelyben dolgoznia kell. Nicolás Larcamón menesztése után váratlanul a tartalékok kispadjáról kellett beugrania az első csapat élére. Sokan átmeneti megoldásnak tekintettek rá, azonban hét mérkőzés alatt olyan hatást gyakorolt a csapatra, hogy végül bajnoki címig vezette. A sikernek különleges jelentőséget ad, hogy Joel Huiqui a yoreme-mayo őslakos népcsoportból származik, így Mexikóban történelmi áttörésként tekintenek arra, hogy ilyen háttérrel jutott fel a csúcsra. 
Őslakos edző vezette bajnoki győzelemre a csapatot

A Cruz Azul körüli hatalmi harc legdrámaibb fejezete az egyik cementgyár udvarához köthető. Az Hidalgo állambeli Tula de Allende mellett található Cruz Azul-üzemnél 2022. április 27-én fegyveres összecsapás tört ki, amely nyolc halálos áldozatot és legalább tizenegy sérültet követelt. A tragédia hátterében a Cruz Azul-csoport feletti ellenőrzésért folyó, évek óta tartó belháború állt. A gyárat az idén májusban elhuny Guillermo „Billy" Álvarez bukása után hatalomra kerülő vezetőséghez hű szövetkezeti tagok ellenőrizték, míg a támadók a korábbi rendszer befolyását igyekeztek visszaállítani. A mexikói sajtó beszámolói szerint több száz ember érkezett a helyszínre buszokkal és teherautókkal, az összecsapás pedig odáig fajult, hogy kövekkel és Molotov-koktélokkal támadtak egymásra a felek, járművek gyulladtak ki, majd lőfegyverek is előkerültek. Az eset egész Mexikót megrázta. A futballklub akkor már csak egy szelete volt a történetnek: a valódi harc a cementgyára­kért, a földterületekért és a több milliárd dolláros vállalati vagyon feletti ellenőrzésért zajlott. 

A jelenlegi vezetőség már lezárt fejezetként tekint erre az időszakra, a tulai vérengzés azonban örökre emlékeztet arra, milyen mély válságba sodródott egykor a Cruz Azul birodalma.

GUILLERMO ALVAREZ
Véres összecsapás emlékeztet a legsötétebb időkre

 

Mintegy két és fél hétnyi tudósítói munka után úgy éreztem, itt az idő néhány órát kiszakadni a világbajnokság forgatagából, felkerestem tehát Xochicalco régészeti lelőhelyét, amely az UNESCO világörökség része. Ennél jobb döntést nem is hozhattam volna, lenyűgöző környezetben, csodálatos időben heverhettem ki az elmúlt időszak fáradalmait.

(NEM) mindig csak a meló!

 

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