Nemzeti Sportrádió

Az Európa-bajnokot is megkaphatja a magyar női labdarúgó-válogatott

2026.06.17. 17:07
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magyar női labdarúgó-válogatott Szarvas Alexandra női válogatott
Az Európa-bajnok angolokat is megkaphatja a magyar női labdarúgó-válogatott a világbajnoki pótselejtező első fordulójának csütörtöki sorsolásán.

Az Európa-bajnok angolokat is megkaphatja a magyar női labdarúgó-válogatott a világbajnoki pótselejtező első fordulójának csütörtöki sorsolásán.

A magyar szövetség honlapjának szerdai beszámolója felidézte, hogy Szarvas Alexandra szövetségi kapitány csapata veretlenül nyerte meg selejtezőcsoportját, ennek köszönhetően visszajutott a Nemzetek Ligája B divíziójába és továbbjutott a vb-selejtező rájátszásába, amelynek sorsolását csütörtökön rendezik.

A jövő évi, brazíliai tornán 11 európai válogatott részvétele garantált, további egy pedig interkontinentális pótselejtezőn juthat ki. Eddig a Nemzetek Ligája A divíziójának négy csoportgyőztese kvalifikált, a rájátszásban pedig 32 nemzet lesz érdekelt.

A magyar válogatott Angliát, Norvégiát, Hollandiát, Olaszországot, Írországot, Svédországot, Izlandot és Ausztriát kaphatja. Ezek közül az angol a legerősebb csapat, hiszen a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerte, a legutóbbi három vb-n pedig egyaránt elődöntős volt.

A pótselejtező első fordulójának mérkőzéseit október 7-13. között játsszák, a visszavágókat a kiemelt csapatok otthonában rendezik. A 1. és 2. ágról továbbjutó nyolc-nyolc csapatot összesorsolják a rájátszás második körében, amelynek meccseit november 26. és december 5. között rendezik.

A második forduló nyolc győztese közül a selejtezők eredményei alapján a hét legjobb kijut a világbajnokságra, míg a nyolcadik a jövő februári interkontinentális selejtezőn lesz érdekelt.

 

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