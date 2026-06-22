Könnyes szemmel bírálta a szövetség döntéseit a védő – videó

Tunézia a világbajnokságot a Svédország elleni 5–1-es vereséggel kezdte, ami után leváltották a csapat francia szövetségi kapitányát, Sabri Lamouchit, majd a 2. fordulóban 4–0-ra kikapott Japántól is, már Hervé Renard irányításával. Az afrikai csapat védője, a francia Nice-ben szereplő 32 éves Ali Abdi könnyes szemmel kritizálta hazája szövetségét a második vereséget követően a Bein Sports Mena kamerája előtt.

„Olyan játékosokkal utaztunk a világbajnokságra, akik sosem játszottak együtt. Így nem lehet néhány edzőmeccsel felkészülni olyan csapatok ellen, melyek évek óta együtt játszanak. Nincs időnk rendesen felkészülni és mindent azonnal lebontunk és újra akarunk építeni, ahelyett, hogy a hibákat kijavítanánk” – utalt arra is Ali Abdi, hogy 2024 januárja óta Hervé Renard már a hatodik szövetségi kapitány a tunéziai válogatott élén.

„Ha megnézzük a japán játékosokat, ugyanazok alkotják a csapatot, mint 2022-ben, miközben mi minden tornára kicseréljük a keretünket – kesergett Abdi, aki kicsit a sajtónak is odaszúrt. – Elnézést kérek a tunéziai szurkolóktól, de nem azoktól az emberektől, akik élvezik a csapattal kapcsolatos információk megszellőztetését, jobbra-balra terjesztését.”

Utóbbi megjegyzés arra vonatkozhatott, hogy megjelentek egyes hírek, bizonyos játékosok helytelen viselkedéséről, ami mérgezően hatott a légkörre a kereten belül.