Vb 2026: a török szövetség elnöke kiállt a kapitány mellett

A világbajnoki kudarc ellenére is bízik Vincenzo Montellában és stábjában Ibrahim Haciosmanoglu, a Török Labdarúgó-szövetség elnöke. A törökök előbb 2–0-ra kikaptak Ausztráliától, majd 1–0-s vereséget szenvedtek Paraguaytól – noha összesen 62 kapura lövésük volt -, és már biztosan nem juthatnak tovább a D-csoportból a legjobb 32 közé.

„A támogatásomról szeretném biztosítani a kapitányt és a csapatot is – jelentette ki Haciosmanoglu. – Ez nem egy klub, ahol általában a folyamatosság hiánya vezet a balsikerekhez. Itt nem lehet tizenöt játékost elküldeni, és tizenöt másikat hozni. Ugyanez vonatkozik az edzőre és a csapatvezetőkre is. Sosem cseréljük le azokat, akikkel idáig eljutottunk, azokra, akik útközben csatlakoznak.”

Az 52 éves olasz tréner 2023-ban ült le a török kispadra, és 24 év után vezette ki a válogatottat ismét világbajnokságra. A törökök pénteken a társrendező Egyesült Államok ellen fejezik be vb-szereplésüket Los Angelesben.