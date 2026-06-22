Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: a török szövetség elnöke kiállt a kapitány mellett

2026.06.22. 12:44
Úgy tűnik, Montellának nem kerül az állásába a világbajnoki kiesés (Fotó: Getty Iamges)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 brahim Haciosmanoglu török labdarúgó-válogatott Törökország Vincenzo Montella
A korai világbajnoki búcsú ellenére Ibrahim Haciosmanoglu, a Török Labdarúgó Szövetség elnöke kiállt Vincenzo Montella szövetségi kapitány mellett.

A világbajnoki kudarc ellenére is bízik Vincenzo Montellában és stábjában Ibrahim Haciosmanoglu, a Török Labdarúgó-szövetség elnöke. A törökök előbb 2–0-ra kikaptak Ausztráliától, majd 1–0-s vereséget szenvedtek Paraguaytól – noha összesen 62 kapura lövésük volt -, és már biztosan nem juthatnak tovább a D-csoportból a legjobb 32 közé.

„A támogatásomról szeretném biztosítani a kapitányt és a csapatot is – jelentette ki Haciosmanoglu. – Ez nem egy klub, ahol általában a folyamatosság hiánya vezet a balsikerekhez. Itt nem lehet tizenöt játékost elküldeni, és tizenöt másikat hozni. Ugyanez vonatkozik az edzőre és a csapatvezetőkre is. Sosem cseréljük le azokat, akikkel idáig eljutottunk, azokra, akik útközben csatlakoznak.” 

Az 52 éves olasz tréner 2023-ban ült le a török kispadra, és 24 év után vezette ki a válogatottat ismét világbajnokságra. A törökök pénteken a társrendező Egyesült Államok ellen fejezik be vb-szereplésüket Los Angelesben.

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 brahim Haciosmanoglu török labdarúgó-válogatott Törökország Vincenzo Montella
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