Kosárlabda: legyőzte a spanyolokat az U20-as női válogatott idegenben

A németek legyőzése, illetve a belgáktól elszenvedett vereséget követően az U20-as női kosárlabda-válogatott vasárnap este a házigazda spanyolok ellen zárta a sanlúcari felkészülési tornát. Magyar Gergely együttese felvette a kesztyűt a papíron esélyesebb hazaiakkal szemben, sőt a nagyszünetben kilenc ponttal vezettek a mieink (29–38). A félidei előnyből pedig a végére is megmaradt két pont, így a közelgő Eb-re hangoló magyar lányok 61–59-es győzelmet arattak.

A válogatottunk legeredményesebbjeként Fárbás Eliza 13 pontig jutott.

A magyar csapat így két győzelemmel és egy vereséggel második helyen végzett a tornán.

U20-AS NŐI NEMZETKÖZI TORNA, SANLÚCAR DE BARRAMEDA (SPANYOLORSZÁG)

Spanyolország–Magyarország 59–61 (13–13, 16–25, 16–10, 14–13)

Spanyolország: García Safont 8, Salinas Mascunana 2, Diakite Bayo 4, Sotelo Míguez 4, Osma Cruz 13/9. Csere: Álvarez Castellanos -, Cargol Berga 7/3, Zubiaga Rojo 2, Jurado Pla -, Martínez López -, Noya Catoira 9, Rodríguez González 10

Magyarország: Drahos 12/3, Fárbás 13, Janzsó 11, Albert -, Toman R. 7/6. Csere: Tózer-Nemes 5/3, Sinka-Pálinkás 3/3, Kendelényi 3, Halmágyi -, Poczkodi 5/3, Czirkos 2

(Kiemelt képet készítette: Vincze Viktória/MKOSZ)