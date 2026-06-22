Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: legyőzte a spanyolokat az U20-as női válogatott idegenben

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2026.06.22. 11:08
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U20-as női válogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Kétpontos bravúrgyőzelmet aratott az U20-as női kosárlabda-válogatott a spanyolok vendégeként a Sanlúcarban rendezett nemzetközi felkészülési torna záró játéknapján.

A németek legyőzése, illetve a belgáktól elszenvedett vereséget követően az U20-as női kosárlabda-válogatott vasárnap este a házigazda spanyolok ellen zárta a sanlúcari felkészülési tornát. Magyar Gergely együttese felvette a kesztyűt a papíron esélyesebb hazaiakkal szemben, sőt a nagyszünetben kilenc ponttal vezettek a mieink (29–38). A félidei előnyből pedig a végére is megmaradt két pont, így a közelgő Eb-re hangoló magyar lányok 61–59-es győzelmet arattak.

A válogatottunk legeredményesebbjeként Fárbás Eliza 13 pontig jutott.

A magyar csapat így két győzelemmel és egy vereséggel második helyen végzett a tornán.

U20-AS NŐI NEMZETKÖZI TORNA, SANLÚCAR DE BARRAMEDA (SPANYOLORSZÁG)
Spanyolország–Magyarország 59–61 (13–13, 16–25, 16–10, 14–13) 
Spanyolország: García Safont 8, Salinas Mascunana 2, Diakite Bayo 4, Sotelo Míguez 4, Osma Cruz 13/9. Csere: Álvarez Castellanos -, Cargol Berga 7/3, Zubiaga Rojo 2, Jurado Pla -, Martínez López -, Noya Catoira 9, Rodríguez González 10
Magyarország: Drahos 12/3, Fárbás 13, Janzsó 11, Albert -, Toman R. 7/6. Csere: Tózer-Nemes 5/3, Sinka-Pálinkás 3/3, Kendelényi 3, Halmágyi -, Poczkodi 5/3, Czirkos 2

(Kiemelt képet készítette: Vincze Viktória/MKOSZ)

 

U20-as női válogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
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