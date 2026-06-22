A címvédő argentin válogatott kapitánya az ivószünetet bírálja

A címvédő dél-amerikai együttes magabiztos győzelemmel mutatkozott be a tornán – Lionel Messi mesterhármasával nyert Algéria ellen –, második meccsén hétfőn (ma) 19 órától Ausztriával találkozik. Scaloni az arlingtoni fellépés előtt úgy fogalmazott: egy vb-n még a csoportkörben sincs könnyű mérkőzés, a múltban sem volt, de még most, a 48-ra felemelt mezőnynél sincs. Ráadásul az észak-amerikai rendezésű tornán az ellenfelek mellett a hőség és az „ivószünet” is plusz kihívást jelent, utóbbi miatt például megakad a játék.

„Azért vezették be, hogy több időhöz jussunk, de csak feldarabolták a meccset, amely így immár négy negyedből áll. A félidőben meg három percünk van arra, hogy beszéljünk a játékosokkal, mielőtt visszamennek a pályára” – mondta a 48 éves tréner. Hozzátette: a folyamatos játékszabályba foglalt kötelező jellegű megszakítása az elméletileg gyengébb csapatnak kedvezhet, mert játékosai meccs közben plusz időt kapnak a pihenésre, regenerálódásra.

„Ilyen korábban nem volt” – mondta Scaloni, amikor arról kérdezték, hogy a favoritok számára miért ütközik nehézségbe igazolni papírforma erőfölényüket. A tréner kiemelte: a végelszámolásnál ennek ellenére a nagy csapatokkal kell majd számolni. Az edző közölte: még furcsa alkalmazkodniuk ehhez a változáshoz.

„Végül aztán ez már teljesen normális lesz, mint bármely más újítás. Egyelőre viszont még szokatlan, mert a játékot annyira megtöri” – állapította meg Scaloni, akinek véleményét néhány kollégája osztja, más tréner viszont úgy nyilatkozott az ivószünetről, hogy annak köszönhetően nagyobb hatást tudnak gyakorolni játékosaikra, így a játék menetére is. Hasonlóan megosztottak a helyszíni nézők is az ivószüneteknél, különösen a második félidőben történt megszakításnál hangzik gyakran és hangosan füttyszó a 60-80 ezres stadionokban.

A nemzetközi szövetség (FIFA) a játékosok fizikai megterhelése miatt vezette be az ivószünetet, a játékvezetőnek mindkét félidőben 22 perc játék után kell elrendelnie a szünetet, amely során három percig áll a játék. A sportágban hagyományosan két félidőből álló mérkőzés a négynegyedes formátummal jobban hasonlít az amerikaiak által elsősorban kedvelt sportágakban, így az amerikai futballban és kosárlabdában használt lebonyolításhoz.