Főhet Ancelotti feje, Raphinha meccseket hagyhat ki

Rájár a rúd a brazil válogatottra. A világbajnoki keret összeállításánál Carlo Ancelotti szövetségi kapitány sérülés eleve nem számíthatott a sérült Rodrygóra, Éder Militaóra és Estevaóra, majd Neymar is kidőlt, most pedig Raphinhának kell a több mérkőzést kihagynia a Haiti ellen összeszedett combizomproblémája miatt.
A brazil szövetség (CBF) azt a tájékoztatást adta, hogy megkezdték a 29 éves támadó „intenzív kezelését”, és napról napra megvizsgálják majd az állapotát. Az EFE spanyol hírügynökség ugyanakkor a csapathoz közelálló forrásoktól úgy értesült, hogy Raphinha legkorábban a nyolcaddöntőben lehet bevethető állapotban. Ez azt jelenti, hogy a Barcelona szélsője – aki pénteken, a Haiti ellen 3–0-ra megnyert mérkőzés első félidejében sérült meg, és azonnal lecserélték – nem játszhat a csoportkör harmadik fordulójában, amikor az ötszörös vb-győztes dél-amerikaiak a skótokkal találkoznak, de továbbjutás esetén még a legjobb 32 között sem.
Sőt, egyes források azt sem tartják kizártnak, hogy Raphinha sérülése már nem is jön rendbe a vb ideje alatt.
A Barcelona alapembere a 2024–2025-ös idényben szinte végig pályán volt, ezzel szemben a legutóbbi évadban 112 napot volt sérült, és – a Transfermarkt adatai alapján – 24 mérkőzést kényszerült kihagyni. Kálváriája nem sokkal a szezon kezdete után, szeptember végén kezdődött, akkor – csakúgy, mint most – a jobb combizmával akadtak problémái, és tíz találkozón nem számíthattak rá. Egyéb sérülései után március végén, a válogatottban ismét a jobb combizma sérült meg, és a teljes áprilist kihagyta, májusban, a bajnoki hajrára tért vissza, és két meccsen összesen 89 játékpercet kapott.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
BRAZÍLIA–HAITI 3–0 (3–0)
Philadelphia, Lincoln Financial Field, 68 324 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)
BRAZÍLIA: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes (Ederson, 81.) – Raphinha (Rayan, 40.), Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, 64.), Vinícius Junior (Danilo Santos, 81.) – Matheus Cunha (Endrick, 64.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
HAITI: Placide – Arcus (D. Simon, a szünetben), Ade, Duverne, Delcroix, Expérience – Casimir (Deedson, 62.), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne, 81.), Providence (Joseph, 71.) – Pierrot (Isidor, a szünetben). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné
Gólszerző: Matheus Cunha (23., 36.), Vinícius Júnior (45+3.)
|A C-CSOPORT ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Brazília
|2
|1
|1
|–
|4–1
|+3
|4
|2. Marokkó
|2
|1
|1
|–
|2–1
|+1
|4
|3. Skócia
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|4. Haiti
|2
|–
|–
|2
|0–4
|–4
|0
A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)
Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)
Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)