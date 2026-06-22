NB I: Paks–Fradi, Vasas–ETO és Kisvárda–Honvéd az 1. fordulóban – sorsolt az MLSZ

A 2026–2027-es bajnokság sorsolását hétfőn délelőtt készítette el az MLSZ versenybizottsága.

Paksi FC–Ferencváros mérkőzést is rendeznek az 1. fordulóban – írja a sorsolás kapcsán az MLSZ az X-oldalán. Az élvonalba visszajutott Vasas a bajnok ETO ellen kezdi az idényt hazai pályán, a szintén visszajutott Honvéd pedig Kisvárdára látogat.

Az aranyérmes ETO és Magyar Kupa-győztes, bajnoki második FTC a 3. fordulóban találkozik egymással, Borbély Balázs akkor térhet vissza először már a Ferencváros vezetőedzőjeként korábbi klubja stadionjába, a győri ETO Parkba. Az idény első Ferencváros–Újpest derbijét a szeptember 5-i hétvégén játsszák, a „visszavágót” a december 19-i hétvégén rendezik a Megyeri úton, jövőre, az április 17-i hétvégén pedig ismét az Üllői úton találkozik a két csapat.

Az idény első fővárosi rangadóját egyébként a 2. fordulóban rendezik meg, amikor a Vasas a Ferencvároshoz látogat és Honvéd–MTK meccset is rendeznek abban a körben. Érdsekesség, hogy a Vasas a 8. fordulóban, szeptemberben hagyja el először a fővárost, amikor Debrecenbe látogat, addig vagy hazai pályán játszik, vagy budapesti csapatoknál vendégszerepel: a Fradi után sorrendben a Honvédnál (4. forduló), az Újpestnél (6. forduló).

LABDARÚGÓ NB I

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Július 24.-26.

Vasas FC–ETO FC

Paksi FC–Ferencvárosi TC

MTK Budapest–ZTE FC

Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC

DVSC–Puskás Akadémia FC

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

A teljes sorsolás hamarosan.