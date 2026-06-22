Nemzeti Sportrádió

NB I: Paks–Fradi, Vasas–ETO és Kisvárda–Honvéd az 1. fordulóban – sorsolt az MLSZ

2026.06.22. 11:09
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Elkészült a 2026–2027-es idény sorsolása (Fotó: MLSZ)
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NB I Vasas Honvéd Paks Ferencváros
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az X-oldalán tette közzé az 1. forduló sorsolását a labdarúgó NB I 2026–2027-es idényében.

 

A 2026–2027-es bajnokság sorsolását hétfőn délelőtt készítette el az MLSZ versenybizottsága.

Paksi FC–Ferencváros mérkőzést is rendeznek az 1. fordulóban – írja a sorsolás kapcsán az MLSZ az X-oldalán. Az élvonalba visszajutott Vasas a bajnok ETO ellen kezdi az idényt hazai pályán, a szintén visszajutott Honvéd pedig Kisvárdára látogat. 

Az aranyérmes ETO és Magyar Kupa-győztes, bajnoki második FTC a 3. fordulóban találkozik egymással, Borbély Balázs akkor térhet vissza először már a Ferencváros vezetőedzőjeként korábbi klubja stadionjába, a győri ETO Parkba. Az idény első Ferencváros–Újpest derbijét a szeptember 5-i hétvégén játsszák, a „visszavágót” a december 19-i hétvégén rendezik a Megyeri úton, jövőre, az április 17-i hétvégén pedig ismét az Üllői úton találkozik a két csapat.

Az idény első fővárosi rangadóját egyébként a 2. fordulóban rendezik meg, amikor a Vasas a Ferencvároshoz látogat és Honvéd–MTK meccset is rendeznek abban a körben. Érdsekesség, hogy a Vasas a 8. fordulóban, szeptemberben hagyja el először a fővárost, amikor Debrecenbe látogat, addig vagy hazai pályán játszik, vagy budapesti csapatoknál vendégszerepel: a Fradi után sorrendben a Honvédnál (4. forduló), az Újpestnél (6. forduló). 

 

LABDARÚGÓ NB I
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
Július 24.-26.
Vasas FC–ETO FC 
Paksi FC–Ferencvárosi TC 
MTK Budapest–ZTE FC 
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 
DVSC–Puskás Akadémia FC 
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC

A teljes sorsolás hamarosan.

 

 

NB I Vasas Honvéd Paks Ferencváros
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