Szerződést hosszabbított osztrák védőjével a Debrecen
Meghosszabbította Maximilian Hofmann szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC csapata – olvasható a klub hivatalos felületein.
2027. június 30-ig hosszabbította meg Maximilian Hofmann szerződését a DVSC – számolt be a hírről a klub honlapja.
A 32 éves osztrák belső védő másfél évvel ezelőtt, 2025 januárjában csatlakozott a debreceniekhez, Hofmann a bécsi Rapidtól igazolt a Lokihoz.
A védő 23 bajnokin lépett pályára, a DVSC portálja szerint mindig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, tavaly Székesfehérváron egy fontos gólt is szerzett.
Legfrissebb hírek
Magabiztos újpesti siker az első felkészülési meccsen
Labdarúgó NB I
2026.06.20. 20:40
A 42 éves Tomás Tujvel hosszabbított a Honvéddal
Labdarúgó NB I
2026.06.19. 19:58
Ezek is érdekelhetik