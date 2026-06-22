Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított osztrák védőjével a Debrecen

K. T.K. T.
2026.06.22. 10:32
Újabb egy évig a Loki-mezben Maximilian Hofmann (Fotó: DVSC.hu)
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labdarúgás NB I DVSC
Meghosszabbította Maximilian Hofmann szerződését a labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC csapata – olvasható a klub hivatalos felületein.

2027. június 30-ig hosszabbította meg Maximilian Hofmann szerződését a DVSC – számolt be a hírről a klub honlapja. 

A 32 éves osztrák belső védő másfél évvel ezelőtt, 2025 januárjában csatlakozott a debreceniekhez, Hofmann a bécsi Rapidtól igazolt a Lokihoz. 

A védő 23 bajnokin lépett pályára, a DVSC portálja szerint mindig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, tavaly Székesfehérváron egy fontos gólt is szerzett.

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A négy fővárosi klub mellett a Debrecen, a Nyíregyháza és a Zalaegerszeg is jelentett be új játékost – hivatalosan is megnyílt a nyári átigazolási időszak.

 

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