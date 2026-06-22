Szerződést hosszabbított osztrák védőjével a Debrecen

2027. június 30-ig hosszabbította meg Maximilian Hofmann szerződését a DVSC – számolt be a hírről a klub honlapja.

A 32 éves osztrák belső védő másfél évvel ezelőtt, 2025 januárjában csatlakozott a debreceniekhez, Hofmann a bécsi Rapidtól igazolt a Lokihoz.

A védő 23 bajnokin lépett pályára, a DVSC portálja szerint mindig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, tavaly Székesfehérváron egy fontos gólt is szerzett.