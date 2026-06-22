Vb 2026: kifogásolják a gyep minőségét a döntő helyszínén

Egyre-másra érkeznek a panaszok a labdarúgó-világbajnokság július 19-i döntőjének otthont aréna talajára. A 82 ezer férőhelyes MetLife Stadion borítása a francia Adrien Rabiot szerint leginkább műfűre hasonlít, mivel rendkívül kemény a talaja. A véleményéhez csatlakozott Vinícius Júnior, a brazilok sztárja is: „Nehéz játszani ezen a pályán, mert a hőségben gyorsan kiszárad, így lelassul a játék, és nehezebb támadásokat építeni” – bírálta a New Jersey-i aréna gyepét a Real Madrid ásza.

Stale Solbakken norvég szövetségi kapitány azt tette szóvá, hogy eső esetén alighanem a szokásosnál jobban felgyorsulhat a játék East Rutherfordban, ahol nyolc vb-meccsre kerül sor.

„Ez a pálya más, mint a többi. Kemény a felülete, a fű pedig nagyon rövid” – közölte a szakvezető, míg francia kollégája, Didier Deschamps arra panaszkodott, hogy a labda másként pattan, ráadásul már a második ottani mérkőzésen foltosnak tűnt a gyepszőnyeg.

„Az optikai különbségek nem szükségszerűen befolyásolják a minőséget” – reagált állásfoglalásában a nemzetközi szövetség (FIFA). A közlemény szerint minden helyszínen másként zajlik az öntözés, de „összességében mind a 16 stadionban remek állapotú gyep várja a csapatokat, és a FIFA öt éve folyamatosan ellenőrzi az amerikai pályaborításokat, szem előtt tartva a játékosok testi épségét”.