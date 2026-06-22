Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: kifogásolják a gyep minőségét a döntő helyszínén

2026.06.22. 12:04
Többek között Vinícius Jr. sincs megelégedve az East Rutherford-i gyeppel (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 East Rutherford New Jersey labdarúgó-világbajnokság
Egyre több panasz érkezik a labdarúgó-világbajnokság döntőjének otthont adó East Rutherford-i stadion gyepszőnyegére.

Egyre-másra érkeznek a panaszok a labdarúgó-világbajnokság július 19-i döntőjének otthont aréna talajára. A 82 ezer férőhelyes MetLife Stadion borítása a francia Adrien Rabiot szerint leginkább műfűre hasonlít, mivel rendkívül kemény a talaja. A véleményéhez csatlakozott Vinícius Júnior, a brazilok sztárja is: „Nehéz játszani ezen a pályán, mert a hőségben gyorsan kiszárad, így lelassul a játék, és nehezebb támadásokat építeni” – bírálta a New Jersey-i aréna gyepét a Real Madrid ásza.

Stale Solbakken norvég szövetségi kapitány azt tette szóvá, hogy eső esetén alighanem a szokásosnál jobban felgyorsulhat a játék East Rutherfordban, ahol nyolc vb-meccsre kerül sor.

„Ez a pálya más, mint a többi. Kemény a felülete, a fű pedig nagyon rövid” – közölte a szakvezető, míg francia kollégája, Didier Deschamps arra panaszkodott, hogy a labda másként pattan, ráadásul már a második ottani mérkőzésen foltosnak tűnt a gyepszőnyeg.

„Az optikai különbségek nem szükségszerűen befolyásolják a minőséget” – reagált állásfoglalásában a nemzetközi szövetség (FIFA). A közlemény szerint minden helyszínen másként zajlik az öntözés, de „összességében mind a 16 stadionban remek állapotú gyep várja a csapatokat, és a FIFA öt éve folyamatosan ellenőrzi az amerikai pályaborításokat, szem előtt tartva a játékosok testi épségét”.

 

 

foci vb 2026 East Rutherford New Jersey labdarúgó-világbajnokság
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