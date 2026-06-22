Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

Nemzeti SportNemzeti Sport
2026.06.22. 12:00
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NSO olvasottság statisztika
A 2026-os év 25. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. A 2026. június 15-től június 21-ig tartó időszakban több mint 5.6 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 2.7 millió felhasználó találkozott a posztjainkkal, és természetesen a nyomtatott lapok piacán is a Nemzeti Sport a legolvasottabb sporttartalom, immár 123 éve (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 20 576).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.

 

 

 

NSO olvasottság statisztika
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