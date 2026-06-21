Nemzeti Sportrádió

A magyar női futsalválogatott ötödik lett a horvátországi felkészülési tornán

2026.06.21. 15:42
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Fotó: mlsz.hu
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futsal Krascsenics Csilla Sárosi Dóra magyar női futsalválogatott Porec
A magyar női futsalválogatott az ötödik helyen végzett a horvátországi Porecben rendezett, nyolc csapatot felvonultató felkészülési tornán.

Az esemény honlapja szerint Frank Tamás szövetségi edző együttese a csoportkörben kedden 2–0-ra kikapott a házigazda horvátoktól, szerdán 1–1-es döntetlent játszott Lengyelországgal, pénteken pedig 5–1-re megverte Grönlandot, így a harmadik helyen zárt. A mieink a vasárnapi helyosztón 4–2-re nyertek Marokkó ellen, így az ötödik helyet szerezték meg.

A csapat legeredményesebb játékosa Krascsenics Csilla és Sárosi Dóra volt, mindketten két góllal zárták a tornát.

A magyar válogatott a szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőtornára készül, amelyen a házigazda Szlovákiával, Svédországgal és Bosznia-Hercegovinával játszik majd. A négy selejtezőcsoport első helyezettjei, valamint a három legjobb csoportmásodik jut ki a márciusban rendezendő horvátországi kontinenstornára.

 

futsal Krascsenics Csilla Sárosi Dóra magyar női futsalválogatott Porec
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