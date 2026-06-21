A magyar női futsalválogatott ötödik lett a horvátországi felkészülési tornán

Az esemény honlapja szerint Frank Tamás szövetségi edző együttese a csoportkörben kedden 2–0-ra kikapott a házigazda horvátoktól, szerdán 1–1-es döntetlent játszott Lengyelországgal, pénteken pedig 5–1-re megverte Grönlandot, így a harmadik helyen zárt. A mieink a vasárnapi helyosztón 4–2-re nyertek Marokkó ellen, így az ötödik helyet szerezték meg.

A csapat legeredményesebb játékosa Krascsenics Csilla és Sárosi Dóra volt, mindketten két góllal zárták a tornát.

A magyar válogatott a szeptemberi Európa-bajnoki selejtezőtornára készül, amelyen a házigazda Szlovákiával, Svédországgal és Bosznia-Hercegovinával játszik majd. A négy selejtezőcsoport első helyezettjei, valamint a három legjobb csoportmásodik jut ki a márciusban rendezendő horvátországi kontinenstornára.