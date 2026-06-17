Nemzetközi sajtóvisszhang: „Álljatok készen: a 10-es újra itt van!”

ARGENTÍNA

Clarín:

„Egy szenzációs Lionel Messivel Argentína repülőrajtot vett, hogy megvédje címét a 2026-os világbajnokságon.”

La Nación:

„Messi maga a világbajnokság. Az örök kapitány. Három gól – egy rekord. Mint mindig, Lionel Messi.”

Olé:

„Lionel Messi világbajnoki show-ja három góllal és egy rekorddal. Idős, alacsonyabb szintű bajnokságban játszik, már nem fut, úgy mint régen. Nem nyeri az egy az egy elleni párharcokat, csak a nevéből él, elveszi a lehetőséget a fiatalok elől – üdvözlünk titeket pesszimista szakértők. Álljatok készen: a 10-es újra itt van.”

OLASZORSZÁG

La Gazzetta dello Sport:

„Messi történelmet írt! Nincsenek szavak, csak érzelmek. Messi kezébe vette a gyeplőt. Ennyit a visszavonulásról.”

Corriere dello Sport:

„Leo Messi fantasztikus vagy: egy mesterhármas és Argentína legyőzte Algériát. A bajnok extázis okozott az Egyesült Államokban két ballábas és egy jobblábas góllal: a világ a lábai előtt hever.”

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Washington Post:

„Messi, aki jövő héten lesz 39 éves, kis híján két másik gólt is szerzett Algéria ellen. Egy pillanatra sem tűnt úgy, hogy a szurkolókat aggasztó combsérülés hátráltatta volna.”

USA Today:

„A világbajnoki kihívók és a csoportriválisok, akik talán reménykedtek abban, hogy a korábban sérüléssel bajlódott Messinek gondot okoz majd, hogy az argentinokat vezesse a vb-n, szörnyű hírt kaptak kedden este: Messi olyan jó, mint mindig.”

MEXIKÓ

Mediotiempo:

„A világbajnokság történetét a sztárok írják. Lionel Messi az egyik közülük – egy élő legenda, aki újabb oldalakat akar írni arany betűkkel, ahogy tette ezt most mesterhármasával, ami 3–0-s győzelmet ért Argentínának Algéria ellen.”

SPANYOLORSZÁG

Marca:

„Messi futballtörténelem.”

Mundo Deportivo:

„Lionel Messi minden logikát felülír. Brutális erővel robbant be a világbajnokságra, a megszokott klasszisával vezette az argentinokat, ámulatba ejtett mindenkit. Ez nem lehet igaz! Ez a fenomén, aki hamarosan 39 éves lesz, mesterhármast szerzett egy világbajnoki mérkőzésen – méghozzá egészen könnyedén, még úgyis, hogy nemrég épült fel egy combsérülésből. Időtlen zseni!”

AS:

„Történelmi Messi. Kansas Cityben történt. Missouri állam szívében. A csodálatos amerikai álom földjén. Messi hatodik világbajnokságán szerepel, de úgy, mintha megállt volna az idő a számára: mesterhármast lőtt és beérte Miroslav Klosét a góllövő örökrangsorban és minden pillanatát élvezte. Egy gyerek. Ez ő, egy boldog gyermek.”

ANGLIA

Daily Mail:

„A milliódolláros kérdés egyszerű volt a világbajnokság előtt: mennyi maradt Messi tankjában. Egyetlen meccsre volt szükség a válaszra. Sőt, valójában csupán 17 perc kellett hozzá itt Kansas Cityben.”

The Sun:

„Bárki is írja Lionel Messi forgatókönyvét, most újra itt van. A 200. argentin válogatott meccsén Messi természetesen megszerezte karrierje első világbajnoki mesterhármasát, 20 évvel azután, hogy első vb-gólját lőtte.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe:

„Egy, kettő, három – éljen sokáig Lionel Messi! A labdával Messi még mindig Messi.”

Le Parisien:

„Ki más is lenne az, mint Messi, aki a győztes útra viszi Argentínát? A vezér, a futballzseni – még mindig az.”