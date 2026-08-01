Két góllal is vezetett, mégsem nyert a Real Madrid a Fiorentina ellen
A Ferencváros elleni budapesti felkészülési mérkőzés előtt még a Fiorentina várt az átalakulófélben lévő Real Madridra Klagenfurtban. José Mourinho jó pár meghatározó játékosát nélkülözte az összecsapáson, így fordulhatott elő, hogy az új szerzemény Denzel Dumfries támadó középpályásként szerepelt a realos bemutatkozásán, vagy az, hogy az utánpótlásból felhozott Kevin Folgado, Mario Rivas és Alexis Ciria is a kezdőcsapatban kapott lehetőséget.
A tartalékos felállás ellenére a Real Madrid kiválóan kezdett, és már a 12. percben megszerezte a vezetést: a Lyontól visszatérő Endrick nem könnyű helyzetből, egy fordulás után, nyolc méterről lőtte ki a bal alsó sarkot, a Fiorentina klasszis spanyol kapusa, David de Gea esélytelen volt.
Nem sokkal később már két góllal vezetett a spanyol rekordbajnok, amely teljesen állva hagyta ellenfelét az első félórában: a 24. percben Alexis Ciria helyezett a bal sarokba Eduardo Camavinga kiszolgálása után.
A félidő vége előtt a semmiből csökkentette hátrányát a Fiorentina, merthogy a 41. percben Álex Jiménez passzát Roberto Piccoli lőtte nagy erővel a szöget nem túl jól záró Andrij Lunyin kapujába. Az olaszok az első lehetőségüket gólra váltották a meccsen.
A madridiak bosszankodhattak, hogy csak egy góllal vezettek a szünetben, annál is inkább, mert a második félidőre már egy sokkal bátrabb és támadóbb Fiorentina jött ki a klagenfurti stadion gyepére. Az 56. percben nem is érdemtelenül egyenlített a lila-fehér gárda, a félidőben beállított Moise Kean hat méterről fejelt védhetetlenül a bal sarokba.
A 75. percben a Leventétól két napja szerződtetett Carlos Espít is pályára küldte Mourinho a harmadik gól reményében, miközben a Fiorentinánál beállt Víctor Valdepenas, aki éppen a Real Madridtól igazolt a firenzeiekhez. Mindenesetre újabb gól már nem esett a hajrában, a felforgatott összeállításban pályára lépő Real Madrid nem tudta megnyerni első komolyabb nyári felkészülési találkozóját, jóllehet az első félidőben kimondottan biztatóan futballozott.
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
REAL MADRID (spanyol)–FIORENTINA (olasz) 2–2 (2–1)
Klagenfurt, Sportpark. V: Weinberger (osztrák)
REAL MADRID: Lunyin – Alexander-Arnold, J. Martínez, Rivas, Carreras – Camavinga, Valverde (Lacosta, 84.) – Dumfries (Yánez, 75.), Arda Güler (Lamini Fati, 87.), Ciria (Cestero, 64.) – Endrick (Espí, 75.). Vezetőedző: José Mourinho
FIORENTINA: De Gea (Christensen, a szünetben) – Á. Jiménez (Dodo, 56.), Dragusin, Viery, Ranieri (Valdepenas, 77.) – Mandragora (Deli, 85.), Inao Oulai (Fagioli, 57.), Ndour (Fortini, 76.) – Atta (Croci, 85.) – A. Gudmundsson (Fabbia, 70.), Piccoli (Kean, 57.). Vezetőedző: Fabio Grosso
Gólszerző: Endrick (12.), Ciria (24.), ill. Piccoli (41.), Kean (56.)