Negyedóra után előnyben a Kispest: Honvéd–MTK 1–0

NB I

2. FORDULÓ

Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest 1–0 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Bozsik József Stadion. Vezeti: Katona Balázs.

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Baki, Boldor, Hangya – Somogyi Á., Szamosi – Csontos, Zuigéber, Adi – Somogyi T. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

MTK: Demjén – Varju, Beriasvili, Radic, Kovács P. – Hinora, Zeljkovics – Kerezsi, László, Kata – Jurek. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Szamosi (15.)

A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Kereken a 200. élvonalbeli bajnokiját játssza szombaton egymás ellen a két fővárosi együttes, az örökmérleg jelentős kék-fehér fölényt mutat, hiszen míg a kispestiek 63 győzelmet tudnak felmutatni, az MTK 90-et, a döntetlenek száma 46. A gólkülönbség kerek, 400–320 a vendégek javára.

♦ A kispestieknek rendkívül rosszul indult a párharc, hiszen 15 esztendőt kellett várniuk az első sikerre: 1930-ban pályaválasztóként 2:1-re gyűrték le a kék-fehéreket, bár a meccset a korabeli jelentések szerint a Hungária úti pályán rendezték meg. A XX. század elején kialakult MTK-fölény azóta is megmaradt az örökmérlegben. Az előző tíz bajnoki összecsapásukból a VIII. kerületiek már csak 3-t tudtak megnyerni a Honvéd ellen, miközben a piros-feketék 5-öt. Legutóbb, 2022 márciusában Gheorghe Grozav góljával 1–0-ra győzött a Marko Petkovics kiállítása miatt a 35. perctől emberelőnyben játszó MTK a Hidegkuti Nándor Stadionban. Az előző 4 mérkőzést az aktuális házigazda nyerte: 2-szer az egyik, 2-szer a másik gárda.

♦ Amikor a Honvéd – illetve korábban a KAC vagy a Kispest – volt a pályaválasztó, 37-szer nyertek a hazaiak, 35-ször a kék-fehérek, 25-ször pedig ikszeltek. Az MTK vendégként az előző 7 találkozójából 6-ot elbukott a piros-feketék ellen – legutóbb, 2021 novemberében 3–0-ra –, ikszelni pedig közben csak egyszer, a Covid idején, 2020 decemberében tudott (2–2) – máig ez az utolsó döntetlenjük. Kispesten legutóbb 2015 márciusában nyert az MTK, Kanta és Csiki találatával (2–0), ráadásul úgy, hogy csaknem egy félidőt emberhátrányban játszott a Marco Rossi vezette Honvéd ellen.

♦ A kispesti csapat a nyitó fordulóban Baki Ákos 88. percben lőtt góljával mentett meg egy pontot Kisvárdán. A piros-feketék élvonalbeli meccsen a Bozsik Arénában legutóbb 2023. május 5-én a Kecskemétet tudták legyőzni (1–0), azóta 2 döntetlenjük és 2 vereségük volt az NB I-ben.

♦ Az MTK a ZTE elleni 3–0-s sikerrel kezdte a bajnokságot, és már 7 bajnoki óta veretlen (3 győzelem, 4 iksz). Legutóbb március 20-án a Pakstól kapott ki hazai pályán (0–2).

♦ A Honvéd az előző idényben az NB II-ben 10–3–2-es mérleggel harmadik volt a hazai tabellán.

♦ A kék-fehérek legutóbb pontjaik alig több mint egyharmadát gyűjtötték be vendégként, 38-ból 13-at, a mérlegük 2–7–7 volt. Az előző 5 idegenbeli találkozójuk egyaránt döntetlenre végződött.