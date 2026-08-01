Nemzeti Sportrádió

Novák Csanád góljaival győzte le a Gyirmót a Kozármislenyt

BÁBICS NORBERTBÁBICS NORBERT
2026.08.01. 19:24
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A sárga mezes, újonc Gyirmót ismét hazai pályán aratott győzelmet (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)
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NB II NB II 2. forduló Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót Kozármisleny labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 2. fordulójában a Csákvár ellen győzelemmel nyitó újonc Gyirmót FC Győr a Székesfehérváron súlyos vereséget szenvedő HR-Rent Kozármislenyt fogadta. A két kiállítást is hozó mérkőzésen a vendégeknek csak szépíteniük sikerült (2–1).

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
GYIRMÓT FC GYŐR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–1 (1–0)
Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 625 néző. Vezette: Molnár Attila (Ring Kevin, Vargha Tamás)
Gyirmót: Papp L. – Csorba (Nagy T., 71.), Lányi, Pejovics, Medgyes S. – Berecz Zs. (Németh T., 79.) – Iván A. (Szabó M., 71.), Madarász M. (Kiss N., 55.), Rácz B., Miknyóczki (Kalmár Zs., 79.) – Novák Cs. Vezetőedző: Weitner Ádám
Kozármisleny: Lékai – Dóra, Vajda R., Turi – Bíró M. (Nógrádi, 82.), Gellér (Kozics, 82.), Kocsis D., Jádi – Szűcs P. (Vogyicska Balázs, 69.), Csucsánszki (Gyánó, 57.), Zamostny (Kirchner, 69.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Novák Cs. (32., 55. – a másodikat 11-esből), ill. Kirchner (85.)
Kiállítva: Vajda R. (74.), Gyánó (90+3.)
MESTERMÉRLEG
Weitner Ádám: – Mai játékunk kicsit döcögős volt, de jól zártunk, és amire készültünk, gondolok az ellenfél gyors játékosaira, azt meg tudtuk oldani ebben az irreális időben.
Czuczi Mátyás: – Köszönjük vezetőségünknek, hogy már péntektől itt készülhettünk a mérkőzésre, sajnos nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, ám ez egy folyamat, és látjuk, hogy miben kell fejlődnünk.

Már hatpontos a sárga mezes Gyirmót (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzést a vendégek kezdték aktívabban, de komolyabb helyzetig nem sikerült eljutnia a fehér mezben játszó Kozármislenynek. Aztán átvette az irányítást a Gyirmót, a 15. percben remek támadás végén Berecz már közel járt a gólhoz, majd Zamostny szabadrúgását Pappnak kellett védenie hat perccel később a másik oldalon. A 32. percben Novák Csanádnak viszont már sikerült betalálnia: 15 méteres lövése egy védőről pattant a kapuba. A szünet előtt hatalmas kozármislenyi helyzet maradt ki: Kocsis szabadrúgásból találta el a kapufát, a kipattanót pedig nem sikerült a kapuba juttatni.

A második félidőt is a kisalföldiek kezdték aktívabban. Az 54. percben Miknyóczki büntetőt harcolt ki, amit Novák Csanád higgadtan értékesített. A hazaiak ezt követően sem álltak vissza, a vendégek pedig sokszor választottak kemény módszereket – Molnár Attila játékvezető nem is fukarkodott a sárga lapok felmutatásával. A 74. percben aztán egy olyan játékos kapott sárgát, akinek már volt, így Vajda Roland a kiállítás sorsára jutott. Egy védelmi hibát használt ki az immár emberhátrányban játszó Kozármisleny a 85. percben: Kirchner Krisztián lövését nem tudta védeni Papp Lőrinc. A mérkőzés végén a gyirmótiak is eltalálták a kapufát – Kalmár Zsolt lövéséből. A ráadásban ismét előkerült a piros lap: Gyánó Marcell kapta a második sárgája után. 

A gyirmótiak megérdemelt győzelmet arattak ismét, a Kozármisleny pedig a múlt heti vereség után most sem tudott pontot szerezni. 2–1

Három gólt és két piros lapot hozott a Gyirmót és a Kozármisleny meccse (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)

PERCRŐL PERCRE

 

NB II NB II 2. forduló Gyirmót FC Győr élő közvetítés Gyirmót Kozármisleny labdarúgó NB II
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