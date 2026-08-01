Nemzeti Sportrádió

Gulácsi nem utazik el a Lipcsével, a Villarreal 2 millió eurót fizet érte

2026.08.01. 17:55
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Az egyik utolsó edzés lipcsei színekben (Fotó: Getty Images)
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Gulácsi Péter RB Leipzig átigazolás Villarreal
Here We Go – írta Gulácsi Péterrel és a Villarreallal kapcsolatban Fabrizio Romano szombaton. A magyar kapus nem utazik el az RB Leipzig labdarúgócsapatával az ausztriai edzőtáborba.

A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus „jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba”.

Az a bizonyos másik klub a La Ligában szereplő Villarreal, Fabrizio Romano szerint már csak a hivatalos bejelentésre kell várni. A forrás szerint az RB Leipzig 2 millió eurót kap Gulácsi játékjogáért cserébe.

A sajtóhírek szerint a Real Madridba tartó Yan Diomande szintén nem tagja a keretnek, ám a Leipzig azt kommunikálta, hogy ennek hátterében betegség áll, várják vissza elefántcsontparti tehetségüket.

Érdekesség, hogy egy magyar kapus így is ott van az Ausztriába utazó lipcsei keretben, mégpedig Kányai János személyében, aki korábban részt vett a magyar U17-es és U18-as válogatott összetartásán is.

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Kevesen tudják, hogy az RB Leipzignek Gulácsi Péter mellett van még egy magyar kapusa.

 

Gulácsi Péter RB Leipzig átigazolás Villarreal
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