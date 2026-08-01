Gulácsi nem utazik el a Lipcsével, a Villarreal 2 millió eurót fizet érte

A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus „jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba”.

Az a bizonyos másik klub a La Ligában szereplő Villarreal, Fabrizio Romano szerint már csak a hivatalos bejelentésre kell várni. A forrás szerint az RB Leipzig 2 millió eurót kap Gulácsi játékjogáért cserébe.

🚨🟡 EXCL: Peter Gulacsi to Villarreal, here we go! Deal done after story revealed last week.



Green light from RB Leipzig for the goalkeeper to travel.



Understand fee will be €2m. pic.twitter.com/llmQPSeSG4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

A sajtóhírek szerint a Real Madridba tartó Yan Diomande szintén nem tagja a keretnek, ám a Leipzig azt kommunikálta, hogy ennek hátterében betegség áll, várják vissza elefántcsontparti tehetségüket.

Érdekesség, hogy egy magyar kapus így is ott van az Ausztriába utazó lipcsei keretben, mégpedig Kányai János személyében, aki korábban részt vett a magyar U17-es és U18-as válogatott összetartásán is.