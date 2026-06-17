Nemzeti Sportrádió

Amerikai pite: Mbappé- és Haaland-dupla, de Lionel Messi egyszeri és megismételhetetlen – a 6. nap vb-kibeszélője

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.17. 07:56
null
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Amerikai pite
A Nemzeti Sport világbajnoki meccskibeszélője minden reggel összefoglalja az amerikai labdarúgó-vb éjjeli történéseit. A 6. játéknapon hatalmas világsztár-showt kaptunk: Kylian Mbappé és Erling Haaland duplázott, Lionel Messi pedig mesterhármast szerzett rekordok egész sorát felállítva ezzel.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 3–1 (0–0)
East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 545 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé (Barcola, 80.), D. Doué (Cherki, 87.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara (H. Diarra, 75.), I. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) – I. Sarr (I. Mbaye, 75.), N. Jackson (Dieng, 83.), Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
Gólszerző: K. Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. I. Mbaye (90+5.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
I-CSOPORT
IRAK–NORVÉGIA 1–4 (1–2)
Boston, Boston Stadion, 63 106 néző. Vezette: Pierre Atcho (gaboni)
IRAK: D. Hasszan – H. Ali (Szadun, 74.), Tahszin, Hasim, Doszki – Bajes (M. Ali 78.), A. Al-Ammari, Iszmail (Ikbal, 59.), Dzsaszim (Kaszem, 74.) – A. Husszein, Al-Hamadi (Fardzsi, 59.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (Östigard, 74.) – Ödegaard (Berg, 81.), Berge, Aursnes (Thorstvedt, 74.) – Sörloth (Bobb, 74.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 74.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
Gólszerző: A. Husszein (39.), ill. Haaland (29., 43.), Östigard (76.), A. Husszein (90+6. – öngól)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0) 
Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Hadzs Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic
Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)

 

foci vb 2026 vb 2026 Amerikai pite
Legfrissebb hírek

Ma éjjel zárul a csoportkör első fordulója

Foci vb 2026
1 perce

Már öt öngól született a világbajnokságon

Foci vb 2026
21 perce

Fabio Cannavaro nagy lehetőséget lát az üzbég válogatottban

Foci vb 2026
21 perce

Arnautovic eldöntötte, Ausztria győzelemmel kezdett

Foci vb 2026
31 perce

Ausztria 36 év után nyert vb-meccset, de Jordánia is megszerezte történelme első gólját

Foci vb 2026
33 perce

Mbappé és Haaland duplázott, Messi triplázott – a hatodik vb-játéknap videós összefoglalója

Foci vb 2026
46 perce

Az osztrákok kétszer betaláltak, a másodikat megadták

Foci vb 2026
51 perce

Videó: bombagóllal szerzett vezetést Ausztria, de aztán jöttek a jordánok...

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik