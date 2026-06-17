Amerikai pite: Mbappé- és Haaland-dupla, de Lionel Messi egyszeri és megismételhetetlen – a 6. nap vb-kibeszélője

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–SZENEGÁL 3–1 (0–0)

East Rutherford, New York/New Jersey Stadion, 80 545 néző. Vezette: Faghani (ausztrál)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Olise, O. Dembélé (Barcola, 80.), D. Doué (Cherki, 87.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

SZENEGÁL: E. Mendy – K. Diatta, K. Koulibaly, Niakhaté, E. M. Diouf – L. Camara (H. Diarra, 75.), I. Gueye (Ciss, 88.), P. Gueye (I. Ndiaye, 83.) – I. Sarr (I. Mbaye, 75.), N. Jackson (Dieng, 83.), Mané. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

Gólszerző: K. Mbappé (66., 90+6.), Barcola (82.), ill. I. Mbaye (90+5.)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

I-CSOPORT

IRAK–NORVÉGIA 1–4 (1–2)

Boston, Boston Stadion, 63 106 néző. Vezette: Pierre Atcho (gaboni)

IRAK: D. Hasszan – H. Ali (Szadun, 74.), Tahszin, Hasim, Doszki – Bajes (M. Ali 78.), A. Al-Ammari, Iszmail (Ikbal, 59.), Dzsaszim (Kaszem, 74.) – A. Husszein, Al-Hamadi (Fardzsi, 59.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)

NORVÉGIA: Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Möller Wolfe (Östigard, 74.) – Ödegaard (Berg, 81.), Berge, Aursnes (Thorstvedt, 74.) – Sörloth (Bobb, 74.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 74.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

Gólszerző: A. Husszein (39.), ill. Haaland (29., 43.), Östigard (76.), A. Husszein (90+6. – öngól)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

J-CSOPORT

ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0)

Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Hadzs Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic

Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)