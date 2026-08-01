A Manchester United Mbeumo duplájával fordított az Atlético Madrid ellen

Nagyon korán, már az 5. percben megszerezte a vezetést az Atlético Madrid a Manchester United ellen Stockholmban: Koke bal oldali beívelése után Arnau Ortiz csúsztatott a Manchester United kapujába.

🚨🌍 | GOAL: ARNAU ORTIZ OPENS THE SCORING FOR ATLETICO MADRID!



Manchester United 0-1 Atletico Madrid. pic.twitter.com/qXxtZqotvH — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 1, 2026

Az első félidő hátralévő perceiben újabb gól már nem esett, a szünet után viszont elkapta a fonalat az angol csapat, amely rövid időn belül megfordította a mérkőzést. Diego Simeone a szünetben jelentősen felforgatta a csapatát, de nem ez volt az oka annak, hogy az 53. percben Bryan Mbeumo tizenegyesből kiegyenlített.

Bryan Mbeumo penalty goal vs Atletico Madrid | Manchester United vs Atletico Madrid pic.twitter.com/wxudP3cGwz — Football Extra Clips (@Tekkerzball) August 1, 2026

Az angoloknak pedig több se kellett, a 74. percben a vezetést is megszerezték: Mbeumo ezúttal közvetlen közelről talált a kapuba, miután a félidőben pályára küldött Rodrigo Mendoza a saját térfelén könnyelműen elpasszolta magát.

🚨 MUFC 's second goal by Bryan Mbeumo



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United 2-1 Atletico Madrid 🇪🇸pic.twitter.com/woVLGhuBq4 — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 1, 2026

A második manchesteri gól után az Atlético rohamokat indított az egyenlítésért, de csak helyzetekig jutott, az egyenlítés már nem sikerült. A felkészülési meccs tehát a Manchester United 2–1-es győzelmével ért véget, míg az Atlético elszenvedte első vereségét az előszezonban.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MANCHESTER UNITED (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–1 (0–1)

Stockholm, Strawberry Arena. V: Ladebäck (svéd)

MAN. UNITED: Heaton – Heaven, Maguire (Armer, 73.), Yoro, Shaw (Amass, 73.) – Andrey Santos (Thwaites, 82.), Lacey (Zirkzee, 73.), Mount – A. Diallo (J. Fletcher, a szünetben), Dorgu (E. Williams, 73.), Mbeumo (J. Gabriel, 82). Vezetőedző: Michael Carrick

ATL. MADRID: Oblak (Esquivel, a szünetben) – J. Domínguez (Bonar, 61.), Le Normand (J. M. Giménez, a szünetben), Hancko (Dani Martínez, 61.), Ruggeri (Hueso, 61.) – Koke (Hjulmand, a szünetben), O. Vargas (Mendoza, a szünetben), Castillo (I. Luque, 61.), Ortiz (Esteban, 61.) – Carlos Martín (Lemar, 61.), Lookman (Solá, 61.). Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Mbeumo (53., 74. – az elsőt 11-esből), ill. Ortiz (5.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Cardiff City (walesi)–Roma (olasz) 4–1 (Ashford 3., 39., Salech 30., Tanner 63., ill. Dybala 56.)

VfB Stuttgart (német)–Paris FC (francia) 2–2 (Jovanovics 16., Zagadou 60., ill. Koleosho 90+2., 90+6.)