Nemzeti Sportrádió

NB I: Honvéd–MTK 1–0

A Manchester United Mbeumo duplájával fordított az Atlético Madrid ellen

T. Z.T. Z.
2026.08.01. 16:59
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Mbeumo két gólt is szerzett az Atlético ellen (Fotó: Getty Images)
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Manchester United Atlético Madrid felkészülési mérkőzés
A Manchester United labdarúgócsapata 2–1-re legyőzte az Atlético Madridot a Stockholmban rendezett szombati felkészülési mérkőzésen.

Nagyon korán, már az 5. percben megszerezte a vezetést az Atlético Madrid a Manchester United ellen Stockholmban: Koke bal oldali beívelése után Arnau Ortiz csúsztatott a Manchester United kapujába.

Az első félidő hátralévő perceiben újabb gól már nem esett, a szünet után viszont elkapta a fonalat az angol csapat, amely rövid időn belül megfordította a mérkőzést. Diego Simeone a szünetben jelentősen felforgatta a csapatát, de nem ez volt az oka annak, hogy az 53. percben Bryan Mbeumo tizenegyesből kiegyenlített.

Az angoloknak pedig több se kellett, a 74. percben a vezetést is megszerezték: Mbeumo ezúttal közvetlen közelről talált a kapuba, miután a félidőben pályára küldött Rodrigo Mendoza a saját térfelén könnyelműen elpasszolta magát.

A második manchesteri gól után az Atlético rohamokat indított az egyenlítésért, de csak helyzetekig jutott, az egyenlítés már nem sikerült. A felkészülési meccs tehát a Manchester United 2–1-es győzelmével ért véget, míg az Atlético elszenvedte első vereségét az előszezonban. 

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MANCHESTER UNITED (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–1 (0–1)
Stockholm, Strawberry Arena. V: Ladebäck (svéd)
MAN. UNITED: Heaton – Heaven, Maguire (Armer, 73.), Yoro, Shaw (Amass, 73.) – Andrey Santos (Thwaites, 82.), Lacey (Zirkzee, 73.), Mount – A. Diallo (J. Fletcher, a szünetben), Dorgu (E. Williams, 73.), Mbeumo (J. Gabriel, 82). Vezetőedző: Michael Carrick
ATL. MADRID: Oblak (Esquivel, a szünetben) – J. Domínguez (Bonar, 61.), Le Normand (J. M. Giménez, a szünetben), Hancko (Dani Martínez, 61.), Ruggeri (Hueso, 61.) – Koke (Hjulmand, a szünetben), O. Vargas (Mendoza, a szünetben), Castillo (I. Luque, 61.), Ortiz (Esteban, 61.) – Carlos Martín (Lemar, 61.), Lookman (Solá, 61.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Mbeumo (53., 74. – az elsőt 11-esből), ill. Ortiz (5.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Cardiff City (walesi)–Roma (olasz) 4–1 (Ashford 3., 39., Salech 30., Tanner 63., ill. Dybala 56.)
VfB Stuttgart (német)–Paris FC (francia) 2–2 (Jovanovics 16., Zagadou 60., ill. Koleosho 90+2., 90+6.)

 

Manchester United Atlético Madrid felkészülési mérkőzés
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