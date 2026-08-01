Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: Szekszárdra igazolt Ruff-Nagy Dóra

2026.08.01. 18:41
null
Ruff-Nagy Dóra (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
Szekszárd Ruff-Nagy Dóra átigazolás női kosárlabda NB I
A korábbi válogatott Ruff-Nagy Dórával erősítette meg a keretét a női kosárlabda NB I-ben legutóbb hetedik helyen végző TARR KSC Szekszárd.

A tolnaiak szombati tájékoztatása szerint a 31 esztendős irányító személyében egy nemzetközi szinten is rutinos, korosztályos és felnőttválogatottal is sikeres vezéregyéniséggel gazdagodtak, aki több mint egy évtizede tölt be meghatározó szerepet a magyar bajnokság élcsapataiban. Az elmúlt öt évben a győrieket erősítette, az utóbbi szezonokban – kisfia születése után – csapatkapitányként, emellett tagja volt a 2023-as Európa-bajnokságon negyedik nemzeti csapatnak.

„Jó érzés ebbe a csapatba érkezni, és hiszem, hogy együtt tényleg nagy dolgokat fogunk véghez vinni. Alig várom, hogy elkezdjük a közös munkát” – nyilatkozta Ruff-Nagy Dóra.

Magyar Bianka vezetőedző közölte, az új szerzemény igazi csapatjátékos, aki minden helyzetben a csapat érdekeit helyezi előtérbe.

„Magas játékintelligenciájával kiválóan olvassa a játékot, és ösztönösen keresi, hogy hogyan tudja a társait helyzetbe hozni. Biztos vagyok benne, hogy a rutinja és a személyisége a pályán és az öltözőben egyaránt fontos értéket jelent majd számunkra” – tette hozzá.

A Szekszárd korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tóth Orsolya, továbbá a kubai Nahomis Vargas-Hardy érkezését jelentette be.

 

Szekszárd Ruff-Nagy Dóra átigazolás női kosárlabda NB I
Legfrissebb hírek

Gulácsi nem utazik el a Lipcsével, a Villarreal 2 millió eurót fizet érte

Légiósok
1 órája

Erste Liga: a címvédőtől igazolt a Brassó

Jégkorong
3 órája

Német válogatott támadó középpályással erősített az Ajax – hivatalos

Minden más foci
22 órája

Az Olimpiai Sportparkba költözik az ETO Basket

Kosárlabda
23 órája

Vb-bronzérmes csapattársat kapott Varga Barnabás – hivatalos

Légiósok
2026.07.29. 12:31

A Real Madrid felvette a kapcsolatot a Manchester Cityvel Rodri kapcsán – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2026.07.29. 10:29

Sajtóhír: Vinícius nem megy az Arsenalhoz, sem máshová, marad Madridban

Spanyol labdarúgás
2026.07.28. 18:51

Női kosárlabda NB I: idegenlégióssal vág neki a következő idénynek a Vasas

Kosárlabda
2026.07.28. 15:28