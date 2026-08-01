Női kosár NB I: Szekszárdra igazolt Ruff-Nagy Dóra

A tolnaiak szombati tájékoztatása szerint a 31 esztendős irányító személyében egy nemzetközi szinten is rutinos, korosztályos és felnőttválogatottal is sikeres vezéregyéniséggel gazdagodtak, aki több mint egy évtizede tölt be meghatározó szerepet a magyar bajnokság élcsapataiban. Az elmúlt öt évben a győrieket erősítette, az utóbbi szezonokban – kisfia születése után – csapatkapitányként, emellett tagja volt a 2023-as Európa-bajnokságon negyedik nemzeti csapatnak.

„Jó érzés ebbe a csapatba érkezni, és hiszem, hogy együtt tényleg nagy dolgokat fogunk véghez vinni. Alig várom, hogy elkezdjük a közös munkát” – nyilatkozta Ruff-Nagy Dóra.

Magyar Bianka vezetőedző közölte, az új szerzemény igazi csapatjátékos, aki minden helyzetben a csapat érdekeit helyezi előtérbe.

„Magas játékintelligenciájával kiválóan olvassa a játékot, és ösztönösen keresi, hogy hogyan tudja a társait helyzetbe hozni. Biztos vagyok benne, hogy a rutinja és a személyisége a pályán és az öltözőben egyaránt fontos értéket jelent majd számunkra” – tette hozzá.

A Szekszárd korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tóth Orsolya, továbbá a kubai Nahomis Vargas-Hardy érkezését jelentette be.