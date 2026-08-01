Trump és Wilson vívja a döntőt a sznúker Sanghaj Mastersen

Az elődöntőbe négy világbajnok került, köztük a jelenlegi uralkodó, Vu Ji-cö. A kínai pénteken kikapott Judd Trumptól 10–6-ra, ám honfitársának, a tavalyi világbajnok Csao Hszin-tungnak sem ment jobban, mert őt meg a 2024-es világbajnok Kyren Wilson, a Sanghaj Masters címvédője intézte el szombaton.

Utóbbi meccs kiemelkedően színvonalas csatát hozott, a 18 frém során 15-ször löktek száz fölötti bréket. Csao Hszin-tung 135-ös és 139-es pontsorozatot is összehozott, ám Wilson mind a tíz, általa megnyert frémben lökött egy minimum 51-es bréket. Fordulatokból sem volt hiány. Csao szerezte meg a vezetést (0–1), utána Wilson fordított (2–1). Ezután a kínai nyert hármat (2–4), majd az angol négyes sorozata következett (6–4). Csao Hszin-tung szintén egy négyes szériával visszavette a vezetést (6–8), ám ezután már csak Wilson nyert frémet, és így 10–8-ra győzött.

A vasárnapi Wilson–Trump döntő győztese 210 ezer fontot (95 millió forint) kap.

SZNÚKER

SANGHAJ MASTERS

ELŐDÖNTŐ

Kyren Wilson (angol)–Csao Hszin-tung (kínai) 10–8

Pénteken játszották

Judd Trump (angol)–Vu Ji-cö (kínai) 10–6

A döntőben (vasárnap, 8.00): Kyren Wilson–Judd Trump