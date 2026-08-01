Vízilabda: a hollandok kiütésével kezdték az Eb-t az U20-as lányok

Erődemonstrációt tartott az U20-as női vízilabda-válogatott a portugáliai Oeirasban szombaton kezdődőtt Európa-bajnokság első csoportmeccsén.

Biros Péter együttese a hollandok ellen ugrott vízbe és végig nagy elánnal játszva

végül tizenkét (!) gólos, 17–5-ös győzelmet aratott.

A magyarok az első negyed végén még csak 2–1-re vezettek, a félidőben azonban már 7–2-t mutatott az eredményjelző. A mieink a folytatásban sem vettek vissza és remek játékkal a harmadik felvonást 5–2-re, a negyediket pedig 5–1-re nyerték meg. A találkozón Lendvay Zoé volt a legeredményesebb játékos a négy góljával, utána Kardos Dominika következett három találattal.

Lendvay Zoé négy gólt lőtt a hollandoknak az U20-as Eb-n Forrás: WA

Az már torna előtt sem volt titok, hogy igen erős keretet vonultat fel a magyar válogatott ezen a kontinensviadalon.

A csapatban Hajdú Kata, Horváth Zsófi, Lendvay Zoé, Tiba Panna és Varró Eszter személyében öt olyan játékos is helyet kapott, aki a múlt héten a felnőttválogatottban játszott a sydney-i világkupa-szuperdöntőn. Ezzel együtt az U20-as válogatott Eb-nyitánya igen biztatónak mondható.

A gárda vasárnap a horvátokkal, hétfőn pedig a franciákkal találkozik a kiemelt csoportjában.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS

1. csoportmérkőzés

Magyarország–Hollandia 17–5 (2–1, 5–1, 5–2, 5–1)

Gól: Lendvay Z. 4, Kardos D. 3, Hetzl A., Hajdú K., Horváth L., Kardos L. 2-2, Varró E., Tiba P.

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)