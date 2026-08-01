Meglepő, de megérdemelt győzelmet aratott a Barcika a Vidi ellen

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 3–1 (1–1)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 528 néző. Vezette: Farkas Tibor (Sinkovicz Dániel, Mózsa Ábel)

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Nyíri, Rácz L., Nagy Zs., Ferenczi – Szőke G. (Schuszter, 81.), Hudák M. – Burdika (Babják, 67.), Palincsár (Trencsényi, a szünetben), Varjas L. (Pascal, a szünetben) – Gresó (Kártik, 67.). Vezetőedző: Kuttor Attila

VIDEOTON: Kemenes B. – Spandler, Murka, Köllő – Derekas, Bedi (Menyhárt, 77.) – Simut (Kelemen D., 56.), Nagy D., Zsótér – Ekbauer (Balázs T., a szünetben), Bartusz (Cipf, 56.). Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Ferenczi (43.), Kártik (88.), Pascal (90+1.), ill. Zsótér (30.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Nagyon nagy fegyvertény megfordítani a mérkőzést egy olyan, feljutásra esélyes, jó csapat ellen, amely hazai győzelemből jött, ráadásul a hajrával húztuk be a meccset. Döntetlenek után a soron következő eredmény dönti el, hogy pozitív vagy negatív-e a mérleg. Harcoltunk, és az erőfeszítéseinket siker koronázta.

Pető Tamás: – Egy átlövése volt a Kazincbarcikának, előttünk pedig hat ziccer adódott. A második félidőben hat gólszerzési lehetőségünk volt, egészen a 86. percig csak egyetlen csapat volt a pályán. Ilyen bután nem lehet játszani. Az utolsó tíz percben elengedtük a védekezést, a kapunktól hetven méterre vesztettük el a labdát. Ennek ellenére dicséret illeti a csapatomat, mert mentünk előre becsülettel, de Németh Dániel hiányát nem tudtuk pótolni.

Vidi-öröm Zsótér Donát (balról) vezető gólja után (Fotó: vidi.hu)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kazincbarcika 439 nap után tért vissza a Kolorcity Arénába, és máris sporttörténeti derbit vívott épülő-szépülő stadionjában, hiszen a Videoton FC Fehérvárral bajnoki összecsapáson mostanáig még sohasem találkozott.

Hazai közönségük előtt a biztonságra törekedtek a kék-sárgák, a Videoton már az első pillanattól magához ragadta a kezdeményezést, a masszívan saját térfelére húzódó Barcika nem sokat bíbelődött a támadásvezetéssel. Nem is nagyon tudott, egyrészt a fehérváriak lendülete, másrészt a saját maguk által vétett technikai hibák sorozata miatt. A vendégek főként Nagy Dominik és a fiatal támadó, Ekbauer révén okoztak zavart a hazai védelemben, de Simut túloldali beadásai is veszélyt hordoztak magukban. A megérdemelt vezetést azonban nem akcióból, hanem szabadrúgásból szerezte meg a Vidi, Zsótér Donát bombázott a jobb felső sarokba. Előnyük birtokában is a fehérváriak domináltak, de a félidő hajrájára felbátorodott a Kazincbarcika. Egy kibrusztolt szabadrúgás nyomán ráadásul sikerült is átlőni a kapu előtt tömörülő mezőnyt, Ferenczi János pedig kiegyenlített.

Ferenczi János (balról) lőtte a barcikaiak egyenlítő gólját, mellette Nagy Dominik (Fotó: vidi.hu)

Kuttor Attila két helyen frissített a második félidőre, s Trencsényi és Pascal beállásával aktívabbá vált a Barcika, az előbbi távoli lövésénél Kemenesnek nagyot kellett védenie. A Videoton játéka idegessé vált, a mezőnyben nem tudott olyan fölényt kialakítani, mint az első játékrészben. Az utolsó húsz percben ment előre az újabb vezető gólért a Vidi, de Cipf Dominik háromszor is ajtó-ablak helyzetben tévesztett célt. A lelkes hazaiak aztán a meccs hajrájában két labdaszerzést követően indítottak kontrát, és mindkettőt góllal fejezték be: így fordított és nyert az első félidőben támadást sem vezető Kazincbarcika. 3–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a múlt héten a BVSC-vel gól nélküli döntetlent játszó Kazincbarcika a Videoton ellen, amely a rajton 4–0-ra kiütötte a Kozármislenyt.